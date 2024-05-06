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В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников

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Shutterstock

На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По словам чиновника, силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся наготове.

Он также призвал граждан сохранять спокойствие.

До этого журнал Time со ссылкой на министра стратегических областей промышленности Украины Александра Камышина писал, что украинская сторона разрабатывает свои беспилотники на секретных базах, откуда запускает их в направлении российских городов без предварительных испытаний.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.

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