Адвокат замглавы Минобороны Тимура Иванова планирует добиться смягчения приговора

Адвокаты заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова собираются обжаловать решение Басманного суда Москвы об аресте их подзащитного до 23 июля. Об этом сообщил адвокат Денис Балуев, слова которого передает «Коммерсантъ».

«Основной упор в пользу смягчения меры пресечения защита планирует сделать на данные о личности обвиняемого. Иванов является отцом пятерых детей, имеет звания героев ДНР и ЛНР, а также множество наград РФ», — сказал Балуев.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал до 23 июня 2024 года замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере. Следствие полагает, что Иванов сговорился с третьими лицами для получения крупной взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Отмечалось, что Иванов с супругой во время его работы в Минобороны приобрели как минимум жилой дом площадью 1,5 тыс. квадратных метров и раритетный ЗИС.

Ранее сообщалось, что два автомобиля Иванова перешли его бывшей жене.