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Лавров заявил, что исход выборов в США не повлияет на их желание нанести поражение России

Лавров: исход выборов в США не повлияет на их желание нанести поражение России

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Алексей Майшев/РИА Новости

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью боснийско-сербскому телеканалу АТВ заявил, что результат выборов в США не повлияет на их желание нанести России стратегическое поражение.

По словам Лаврова, по отношению к России и Китаю между демократами и республиканцами не имеется никакого раскола. Разногласия не носят принципиального характера. Министр отметил, в независимости от того, кто победит на выборах, Россия представляется врагом и для демократов, и для республиканцев. Целью истеблишмента США является нанесение стратегического поражения Москве.

Лавров, напомнив слова президента РФ Владимира Путина, подчеркнул, что Россия будет готова при наличии встречной готовности работать с тем, кого изберет американский народ.

До этого Лавров заявил, что Запад пытается мобилизовать коалиции против Российской Федерации и Китая.

Ранее Лавров объяснил «пещерную русофобию» Макрона.

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