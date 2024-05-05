Родить за 15 минут. Акушерка рассказала о самых необычных родах

Ежегодно 5 мая в России и других странах отмечают день акушерки. Если роды — одно из самых запоминающихся событий в жизни женщины, то для акушерки это будничное занятие. Меж тем иногда роды могут пройти по «необычному» сценарию. Саглар Хечиева — акушерка НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Минздрава РФ с 20-летним стажем — рассказала «Газете.Ru» о том, как роженица не заметила схватки, о самых быстрых родах в машине, самом тяжелом младенце весом 5 кг, родах при свечах и самых сложных случаях в ее практике.

— Расскажите о самых сложных родах в вашей практике. Какими они были?

— Пожалуй, один из самых тяжелых случаев — это дистоция плечиков (задержка рождения плечиков более одной минуты, после рождения головки). Предсказать, к сожалению, это осложнение нельзя. В моей практике были такие роды, плод был достаточно крупным. У нас в биомеханике родов есть момент внутреннего поворота плечиков для хорошего прохождения по родовым путям, это происходит еще до того, как выйдет головка ребенка. Но иногда (это случается редко) происходит так, что головка уже родилась, а плечики еще не повернулись.

Конечно, когда такое происходит, адреналин у персонала находится на пике, потому что это достаточно грозное осложнение. Действовать нужно очень быстро, потому что от скорости и навыков персонала зависит жизнь ребенка.

— Что в таком случае обычно делает персонал?

— Существуют специальные акушерские приемы. Например, мы надавливаем на надлобковую область, колени роженицы в этот момент максимально прижаты к животу. По сути мы помогаем ребенку повернуться так, как нужно. Если это не помогает, необходимы более сложные приемы. Например, извлечение ручки плода, после чего удается добиться рождения. Именно этим и завершились наши роды, исход был благополучным.

Иногда применяют захват плечика и поворот плода, а также другие более сложные приемы. В некоторых случаях они могут сопровождаться травматизмом у ребенка, например, переломом ключицы или плечевой кости. У акушерок с большим стажем работы, к сожалению, в арсенале всегда есть роды с дистоцией плечиков плода. К счастью, в большинстве из них проблему удается разрешить двумя-тремя приемами первой линии.

close 100% Саглар Хечиева – акушерка НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова Минздрава РФ Фото из личного архива

— Какого самого крупного ребенка вы принимали?

— Была одна пациентка с очень крупным плодом, самым большим в моей практике. Ребенок был весом 5300 грамм и ростом 62 см. Основная проблема заключалась в том, что УЗИ показало, что плод был гораздо меньших размеров.

Если бы мы знали об этом факторе заранее, то ей бы сделали кесарево сечение. Но наш персонал хорошо подготовлен, и в итоге роды прошли благополучно. Сыграло свою роль и то, что роженица сама была хорошо сложена анатомически, с высоким ростом и емким тазом, без ожирения, и смогла успешно родить, хотя риск осложнений при крупном плоде значительно выше, чем в норме. Несмотря на хороший исход, размер ребенка все равно был неожиданностью для нас.

— Сколько весил самый маленький малыш, которого вы приняли? Бывали ли такие случаи, что приходилось принимать ребенка весом 500 грамм?

— В моей практике таких маленьких детей не было. Самый маленький, которого я принимала, весил 2340 грамм, рост был 46 см. В целом роды ничем примечательным не отличались, единственное, с такими младенцами мы более аккуратно и внимательно обходимся, потому что они достаточно слабенькие. Кроме того, роды при массе тела плода менее 1500-1000 граммов могут протекать труднее, длительнее, так как это не физиологично.

Я могу сказать, что часто такие дети рождаются из-за перенесенных заболеваний, вследствие которых плацента не может передать ребенку все необходимые для роста вещества даже при условии соблюдения матерью правильного питания.

— Какими были самые легкие роды в вашей практике?

— Был интересный случай. У девушки были вторые роды, и с момента первых схваток прошло 30 минут, к этому моменту она была уже у нас в центре с раскрытием семь сантиметров. Спустя какое-то время она уже была на акушерском кресле и благополучно родила.

Она комфортно пережила схватки, даже учитывая то, что при повторных родах схватки считаются более болезненными за счет того, что у повторно родящих идет одновременное открытие внутреннего и наружного зева. У первородящих роды по времени длятся дольше, но они более плавные.

— В среднем роды проходят 8–16 часов, помните ли вы какие-то выдающиеся случаи по продолжительности?

— Да, самые долгие роды на моей памяти заняли 32 часа. Роженица настаивала на естественном течении процесса родов, хотя в ее случае уже было осложнение — воды у нее отошли до начала схваток, а организм был еще не готов к тому, чтобы рожать. Тем не менее она ждала начала собственных схваток и ей повезло, хотя был высокий риск развития инфекции.

Во время процесса мы четко следили за состоянием плода и матери. У нас все родильные боксы оснащены системами кардиотокографии. Они позволяют нам оценить частоту сердечных сокращений у младенца: если все хорошо, то это прямой знак того, что можно продолжать роды.

Все закончилось хорошо благодаря нашему с врачом опыту и целеустремленности самой роженицы. Не каждая может выдержать такой марафон. Все же, если женщина четко понимает, чего она хочет, то ей по плечу любые роды. Восстановление тоже прошло хорошо, мы ее выписали уже на третьи сутки, как положено.

— Какими были самые быстрые роды?

— Однажды к нам на такси вместе с мужем приехала роженица, и мы принимали ребенка буквально на пороге приемного отделения.

Мы не могли ее поднимать в приемный покой, потому что там уже практически рождалась головка ребенка. Но у нас есть специальные наборы, в которых есть все необходимое для принятия родов: перчатки, халаты, пеленки, все инструменты. Мы взяли один такой набор и приняли роды в машине. Все произошло очень быстро, буквально за 15 минут. У нас настолько отработан алгоритм действий, нет никаких лишних движений. Периодически мы отыгрываем разные ситуации, поэтому все доведено до автоматизма.

Это была осень, ноябрь или октябрь, поэтому сразу после родов мы завернули ребенка в одеяло и спокойно подняли его и роженицу в отделение для осмотра.

— Муж был в шоке, наверное.

— Он сказал, что они ехали на партнерские роды. Так что он был психологически к этому готов и отреагировал на все совершенно нормально.

— Приходилось ли вам принимать многоплодные роды?

— Да, у меня были двойняшки. Такие роды тоже можно отнести к трудным, потому что они требуют особого внимания. Особенно, когда у одной женщины два ребенка рождаются с интервалом в 5–10 минут. Во время таких родов у нас в родзале собирается вся команда родблока во главе с руководителем отделения. Я принимала только двойню, но знаю, что в центре бывают и более интересные случаи. Буквально в том году были роды четверни: пациентке, насколько мне известно, сделали кесарево сечение.

— Бывали ли смешные случаи в вашей работе?

— Конечно, бывали и забавные случаи. У одной женщины схватки начались после того, как ребенок потерял рюкзак. Его из школы забирала бабушка, и где-то по дороге домой они забыли рюкзак. Там были ключи от квартиры и бирочка с адресом.

Роженица начала переживать, искать его, звонить в депо метро, в школу. Пока она занималась поисками, у нее начались схватки, которые она не заметила. И когда прошло уже достаточно много времени, она отчаялась, села на стул и заметила, что у нее идут схватки.

К нам она приехала уже с открытием 7 см, благополучно родила. Помню, как она рассказывала о том, что не знает, что делать: ей нужно менять замки в квартире, а она в роддоме. Спустя два дня после родов выяснилось, что и рюкзак нашли. Так что все закончилось хорошо.

Был и такой случай, когда роженица узнала о своей беременности только на 18-й неделе, это уже второй триместр. У нее были нарушения цикла, и она заподозрила беременность, когда ребенок уже зашевелился. Она родила мальчика, он уже в первый класс должен пойти.

— Иногда младенцы рождаются уже с молочными зубами, сталкивались ли вы с таким?

— Нет, но однажды был случай, когда ребенок родился с беловатым пятнышком на десне. Ощущения были такие, будто это зубик, обтянутый десной. Мы тогда с моим коллегой, неонатологом (врач, который наблюдает и ведет новорожденных детей в первые дни жизни), тогда очень удивились, посмотрели друг на друга и обсудили, что неужели это зуб. Дальнейшее развитие истории я, к сожалению, не знаю, пациентка выписалась.

— Что бы вы хотели сказать женщинам, которые только готовятся рожать?

— Я наблюдаю за роженицами уже 20 лет и хочу сказать, чтобы они не боялись. Очень важен психологический комфорт роженицы. И он зависит от многого: от подготовки, от того, что ей рассказали подруги и мама, от ее отношения к материнству.

Сегодня в моде разные курсы и школы подготовки к родам. Иногда, чтобы привлечь к себе пациенток, на них рассказывают о каких-то «новых» способах родов, гарантирующих успех, тренируются тужиться и дышать. А если легко родить не получилось, то сама виновата или медперсонал что-то сделал неправильно.

Поверьте, за многие годы эволюции, если бы что-то кардинально отличало способ родов в лучшую сторону, уже все бы рожали только так. Наши прабабушки курсов не проходили, а рожали даже лучше современных женщин. Вертикальные роды, «мягкие», с использованием ребозо (длинная полоска ткани, похожая на шаль) — это только вспомогательные моменты и не обязательно подойдут всем. Важно, чтобы женщина была здорова, в оптимальном возрасте (20-35 лет) и понимала, что умение рожать уже заложено в ней.

Сегодня у нас есть много условий для того, чтобы женщина рожала с комфортом в специальном боксе, куда может прийти только персонал или близкий человек при партнерских родах. Он оснащен душем и ванной, там можно расставить аромотерапевтические свечи или включить релаксационную музыку. Одна пациентка принесла с собой свечу в кокосе, мы приглушили свет, а свечу зажгли — ей это психологически помогло.

У нас предусмотрен дородовый контакт с роженицей, где она может задать любой вопрос специалисту, высказать какие-то свои предпочтения и желания. Так что не стоит искать информацию в сомнительных источниках и пугать себя.