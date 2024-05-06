Жена раненого адвоката Ефремова оценила шансы мужа вернуться на СВО

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев не может даже стоять после ранения, которое он получил в ходе спецоперации. Об этом рассказала жена адвоката Алена, слова которой передает телеканал 360.

«Эльман пока даже стоять не может. Ему еще лечиться и лечиться, а также проходить реабилитацию. Но он планирует действительно вернуться в зону СВО после выздоровления», — сказала она.

5 мая Telegram-канал Shot сообщал, что Пашаев планирует вернуться, как только восстановится после ранения. На данный момент мужчина очень слаб, мало говорит и практически все время лежит. Врачи заявляют, что восстановление экс-адвоката будет проходить долго, и не дают никаких прогнозов о его здоровье.

29 апреля бывший адвокат Михаила Ефремова получил серьезное ранение в зоне спецоперации на Украине. Вместе с военными он вышел на разведку местности под Угледаром и пострадал при атаке дрона. Пять часов юрист находился в окружении: его не могли эвакуировать.

2 мая Пашаева транспортировали из Макеевки в одну из столичных клиник с ранением ноги и контузией. Из-за травмы поясницы и ноги экс-адвокат не мог ходить. Тогда медики тоже не стали давать прогнозов относительно того, получится ли восстановить опорно-двигательную функцию Пашаева на 100%.

В сентябре 2020 года Пашаев был лишен статуса адвоката после неоднозначных высказываний в СМИ по делу Ефремова.

Ранее Пашаев прокомментировал свое ранение в зоне СВО.