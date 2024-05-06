Еще в трех городах Сумской области Украины выключили свет после взрыва

Перебои со светом после сообщений о взрыве возникли в нескольких городах Сумской области. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Отмечается, что электроснабжение частично отсутствует в Ахтырке, Белополье и Лебедине. Ранее сообщалось об аналогичных перебоях в самих Сумах.

В настоящее время в Сумской, а также Николаевской и Харьковской областях звучит воздушная тревога.

Энергетическая инфраструктура в Сумской области Украины получила повреждения в результате серии взрывов, сообщила военная администрация региона. В заявлении, опубликованном в Telegram-канале администрации, отмечается, что все необходимые службы находятся на месте происшествия и проводят восстановительные работы. Последствия взрывов привели к отключению электричества и прекращению подачи воды в некоторых районах Сум, а также к проблемам с электроснабжением в других городах Сумской области, а также частичное отсутствие света в Харькове.

До этого взрывы произошли в Запорожье.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.