В России объявили в розыск экс-главу МВД Украины Авакова

МВД Российской Федерации объявило в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

Статья, по которой его разыскивают, не указывается.

Незадолго до этого стало известно, что МВД России объявило в розыск бывшего главу МИД Украины Павла Климкина, экс-спикера Верховной рады Владимира Гройсмана и бывшего секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова.

Статья, по которой они разыскиваются, не разглашается.

4 апреля МВД РФ объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, бывшего президента страны Петра Порошенко и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.

По какой конкретно статье их разыскивают, министерство не уточнило.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что объявлением Зеленского в розыск Москва послала четкий сигнал, что с ним не намерены вести переговоров.

Комментируя объявление в розыск Порошенко, он подчеркнул, что ему и Зеленскому больше ничего не будут спускать с рук. Для них «запахло жареным по-настоящему» и «обратный отсчет ускорился», считает Рогов.

Ранее на Украине объяснили объявление Зеленского в розыск.