Папа Римский Франциск выразил готовность присоединиться к июньской мирной конференции по Украине в Швейцарии только при условии, что на мероприятие будет приглашена и Россия. Об этом РИА Новости рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Приглашение на конференцию было отправлено президентом Швейцарии Виолой Амерд, сообщает газета Blick. Президент Украины Владимир Зеленский назвал заявления папы Франциска о конфликте на Украине «странными».

Конференция запланирована на 15-16 июня вблизи города Люцерн.

Россия не планирует участвовать в этом мероприятии, хотя на нее приглашено около 160 государств. Российские представители выразили убеждение, что проведение конференции без участия России и на основе ультиматумов лишено смысла и может стать лишь пиар-акцией.

До этого военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о возможных «коммуникациях с Россией» после мирной конференции в Швейцарии. Политолог подчеркнул, что выдвигаемые Киевом условия заведомо не устроят Москву.

Ранее в союзе староверов рассказали об отношении папы Римского к поставкам оружия Киеву.