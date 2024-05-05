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Китай заявил о намерении искать выход из конфликта на Украине вместе с Францией

Си Цзиньпин: КНР намерена искать выход из конфликта на Украине вместе с Францией

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Michel Euler/Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении Китая искать «правильные пути выхода» из кризиса на Украине вместе с Францией и всем международным сообществом. Его слова приводит издание Le Figaro.

«Мы надеемся, что мир и стабильность скоро вернутся в Европу», — подчеркнул он.

До этого МИД Франции выразил ожидание, что КНР пошлет РФ сигналы по конфликту на Украине. По словам главы МИД Франции, «баланс сил должен быть благоприятным для Киева».

5 мая стало известно, что Швейцария направила Китаю приглашение на конференцию по урегулированию ситуации на Украине. Россия призывала своих союзников не участвовать в этой конференции.

Ранее Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом во Францию.

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