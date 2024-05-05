«Финансирует сомнительные центры»: в Госдуме призвали признать Чубайса иноагентом Депутат Госдумы Хамзаев попросил ФСБ проверить Чубайса и признать его иноагентом

Депутат Госдумы Хамзаев потребовал признать Чубайса иноагентом, потому что тот вывел деньги из России и спонсирует «сомнительные центры» в Израиле. Чубайс уехал из РФ после начала военных действий на Украине — по словам Путина, он «удрал» и стал «Мойшей Израилевичем». В Израиле он открыл научный центр, который будет анализировать будущее России. В Госдуме его уже назвали антироссийским.

Признать бывшего вице-премьера России Анатолия Чубайса иноагентом попросил депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев. Он подготовил соответствующее обращение в министерство юстиции России, сообщило агентство РИА Новости.

Поводом стало открытие в Израиле Центра российских исследований, который финансирует Чубайс. Официально он назван «организатором группы спонсоров».

«Считаю, что [российские власти] должны обратить внимание, чем там конкретно на вывезенные из страны деньги будет заниматься Чубайс и его компания, что они там собираются рассказывать», — призвал Хамзаев.

Он напомнил, что в России у Чубайса как у государственного служащего долго был допуск разного уровня секретности. Кроме Минюста депутат обратится к Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Росфинмониторингу.

«По его следам должны быть начаты, в том числе разбирательства антикоррупционного характера, каким образом он вывел деньги из России и припеваючи готов финансировать сомнительные центры в Израиле», — подчеркнул Хамзаев.

По мнению члена Госдумы, Чубайс всегда «уходил от тех вопросов, которые ему задавались обществом». Самого бывшего вице-премьера он назвал самым непопулярным политиком России конца XX — начала XXI века.

Хамзаев не первый раз возмущается из-за деятельности Чубайса за границей. Ранее парламентарий упрекал его за помощь пострадавшим из-за войны Израиля с ХАМАС.

«Такой весь благородный рысак, занимается гуманитарной помощью в Израиле, помогает там <...> Вот эти двойные стандарты и лицемерие — они просто принципиальны для нас», — говорил депутат.

Как Чубайс изучает Россию из Израиля

Израильский центр заработал в начале мая. Организация действует на базе факультета социальных наук Тель-Авивского университета и будет анализировать будущее России .

«Несмотря на свое название, проект выглядит на удивление аполитичным. Чтобы более или менее серьезно говорить о будущем России, центр намерен заняться новейшей историей России — экономической, политической, социальной и культурной», — пояснил университет.

Исследованиями займутся, в том числе признанные иноагентами социолог и бывший декан факультета социальных наук «Шанинки» Виктор Вахштайн (признан в РФ иностранным агентом) и политолог Александр Баунов (признан в РФ иностранным агентом). Возглавил центр декан факультета Тель-Авивского университета Итай Сенед. Он заявил, что Чубайс не имеет и не хочет иметь влияния на будущее России, а лишь стремится его понять. Сам Чубайс говорил о важности беспристрастного изучения новейшей истории государства.

«Россия во второй раз за последние 35 лет меняет вектор своего развития на противоположный. Очень важно сейчас встать над эмоциями, личными судьбами, политическими предпочтениями и попытаться заново понять нашу новейшую историю, чтобы не повторять сделанных ошибок. Только так можно получить уроки, которые будут по-настоящему востребованы в будущем», — указал Чубайс.

Депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин в ответ назвал центр Чубайса антироссийским. Как считает Делягин, там враги России будут изучать, как разрушить государство.

«Чубайс начинает новую войну против России. Цель он обозначил очень точно – не допустить ошибок, которые позволили бы России продолжить существовать. Они хотят проанализировать, какие ошибки не дали им уничтожить Россию. Недружественные страны ведут против нас войну на уничтожение», — заявил депутат.

Он выразил мнение, что Чубайс попытается переписать российскую историю, особенно обратив внимание на 90-е.

Почему Чубайс уехал и чем занимается

Об отъезде Чубайса из России стало известно в конце марта 2022 года. Источники Bloomberg сообщили, что это связано с его позицией по конфликту на Украине. Одновременно он уволился с поста спецпредставителя президента.

«Уехал, не уехал — это его личное дело», — коротко прокомментировал тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Позже, летом 2023 года, про отъезд Чубайса подробно высказался российский лидер Владимир Путин. Президент заявил, что Чубайс «удрал» за границу.

«Там Анатолий Борисович зачем-то прячется <...> Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Мойша Израилевич, где-то живет там. Зачем он это делает, я не понимаю. Что он удрал?» — сказал Путин.

Президент предположил, что Чубайс боится уголовного преследования из-за проблем в корпорации «Роснано», которую возглавлял с 2008 по 2020 годы. По словам Путина, там образовалась огромная финансовая дыра. Глава государства отметил, что Чубайсу «похоже, явно не удалась» работа во главе компании. Сам Чубайс на высказывания Путина публично не реагировал.

Покинув Россию, Чубайс занялся наукой. Летом 2023 года опубликовал статью о российской экономике 90-х в журнале РАН «Вопросы экономики», подписав ее как независимый исследователь из британского Глазго. Путин уточнял, что не читал работу, но Чубайс «неглупый» и мог написать «что-то дельное».

Кроме Израиля Чубайс успел побывать в Турции и Италии. В Израиле у него временный вид на жительство. Весной 2023-го в СМИ появилась информация, что он купил недвижимость и подал документы на оформление постоянного места жительства (ПМЖ), однако сам Чубайс эти сообщения опроверг.