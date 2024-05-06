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В России в 2023 году открылось рекордное количество универмагов

В прошлом году в России открылось рекордное число новых универмагов

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Илья Питалев/РИА Новости

В прошлом году в России существенно возросло количество универмагов, являющимися крупноформатными мультибрендовыми магазинами с товарами в единой концепции. Об этом со ссылкой на данные консалтинговой компании CORE.XP сообщает агентство РБК.

В 2023 году в стране открылось 35 таких универмагов. Из них 15 новых объектов Stockmann, девять Slava Concept, а также Trend Island площадью 2 тыс. кв. м, расположившийся в московском торговом центре «Метрополис».

В настоящее время на российском рынке работает 18 игроков, которые развивают универмаги. Суммарная площадь универмагов равняется 258,6 тыс. кв. м, большая часть из них, 167,8 тыс. кв. м., находится на территории торговых центров. Площадь одного универмага в среднем превышает 2 тыс. кв. м, а количество представленных в нем брендов составляет от 40 до 250.

По словам экспертов, увеличение числа универмагов в России началось еще в 2014 году, когда многие зарубежные универмаги, с которыми велись переговоры об открытии, отказались от дальнейшего развития в РФ. Количество новых открытых универмагов в 2023 году стало рекордным за последние восемь лет.

До этого сообщалось, что Газпромбанк купил сеть торговых центров «Мега» в России.

Ранее сообщалось, что компания Stockmann проведет ребрендинг.

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