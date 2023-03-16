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«Самая совершенная и величайшая». Изабель Юппер — 70

16 марта исполняется 70 лет Изабель Юппер — французской актрисе, снявшейся в более чем 100 картинах. Юппер – неоднократный лауреат многих мировых кинофестивалей от Каннского до Венецианского. В 2016 году получила свой первый «Золотой глобус» за роль в фильме Пола Верховена «Она» и номинировалась на «Оскар».

Юппер родилась в Париже, еще в молодом возрасте начала изучать актерское мастерство и стала подростковой звездой в Париже. По словам актрисы, после просмотра картины «Летят журавли» Юппер решила стать актрисой. Начало карьеры Юппер положила небольшая роль в телефильме «Пруссак». Первая большая роль – картина «Судья и убийца». Юппер работает в основном с режиссёрами французского и европейского «авторского кино» — Вернер Шретер, Серж Бозон, Мишель Ханеке, Франсуа Озон. После фильма Ханеке «Пианистка» Юппер получила приз за лучшую женскую роль в Каннах.

Критики описывают ее как «самую совершенную актрису наших дней» (критик Дэвид Томпсон, 1991) и «самую величайшую актрису в мире киноэкрана» (журнал Van Airsdale, 2010). В 2020 году The New York Times высоко оценила актерскую работу Юппер и поставила актрису на 2-е место в списке 25 лучших актеров XXI века.

Жизнь и карьера актрисы — в галерее «Газеты.Ru»

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