Друг Гарри Поттера и Бэтмена: Гари Олдману — 65

Актер Гари Олдман родился 21 марта 1958 года в Лондоне в семье сварщика и домохозяйки. Олдман-старший много пил, а когда Гари исполнилось семь лет, ушел из семьи.

В 1978 году Гари Олдман закончил театральный колледж и устроился актером в театр Greenwich Young People's, где отработал почти 9 лет. Первую главную роль в кино Олдман получил в фильме «Тем временем», где в паре с ним сыграл Тим Рот.

Для роли Сида Вишеса в картине «Сид и Нэнси», которая вышла в 1986-м, Гари Олдману пришлось резко сбросить вес, что привело к госпитализации.

В начале 90-х настоящим успехом для актера стали съемки экранизации пьесы «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» — постмодернистского переосмысления «Гамлета». Далее последовали роли злодеев, пока в 2005 году Гари Олдман не вошел в каст франшизы «Гарри Поттер», для которой перевоплотился в Сириуса Блэка, узника Азкабана.

Во франшизе «Бэтмен» Олдман играл помощника супергероя, за что получил премию People's Choice Awards. Но главная награда жизни – «Оскар» — пришла к нему в 2018 году после выхода фильма «Темные времена», в котором Олдман примерил на себя роль молодого Уинстона Черчилля.

Лучшие роли Олдмана – в фотогалерее «Газеты.Ru».