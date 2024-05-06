В Сумах после взрыва возникли перебои со светом

Перебои с электроснабжением возникли после сообщений о взрыве в Сумах на севере Украины. Об этом сообщает «Общественное. Новости».

В нескольких районах города отсутствует свет. Также наблюдаются перебои с водоснабжением.

В ночь на 6 мая сообщалось, что воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской и Николаевской областях Украины.

До этого взрывы произошли в Запорожье.

Также на территории украинского города Полтава была зафиксирована серия взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее во Франции высказались о разрыве между Армией России и ВСУ.