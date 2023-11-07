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«Нет заслуг кроме уничтожения»: как Ленин изуродовал Москву в первую годовщину революции

Самые уродливые и нелепые памятники первых лет советской власти

Вскоре после Октябрьской революции лидер большевиков Владимир Ленин выдвинул идею монументальной пропаганды. Памятники кумирам-революционерам полезли в Москве и Петербурге как грибы после дождя – всего несколько десятков, чтобы воспитывать новые поколения и утверждать триумф власти советов. Дождь же эти скороспелые памятники из дешевых материалов быстро губил – некоторые из них таяли, какие-то лопались, какие-то вызывали смех и отвращение, а некоторые статуи взрывали Сталин и белогвардейцы.



В годовщину Октябрьского переворота «Газета.Ru» собрала самые уродливые и нелепые памятники первых лет советской власти.

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