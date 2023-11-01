Красавицы из Болливуда: как сложилась жизнь знаменитых девушек-индианок

Актрисе и фотомодели Айшварии Рай исполнилось 50 лет. Будущая знаменитость родилась 1 ноября 1973 года в Мангалоре, однако в раннем возрасте вместе с семьей переехала в Бомбей (сейчас Мумбаи. — «Газета.Ru»). После окончания школы она поступила в университет, где изучала архитектуру, затем работала моделью.

В 1994 году Айшвария Рай победила в конкурсе «Мисс мира», а после него снялась в рекламе Pepsi и не раз появлялась на обложках Vogue.

Победа в конкурсе «Мисс мира» открыла для модели новые возможности — она стала сниматься в кино. В возрасте 23 лет Рай сыграла в своем первом фильме — «Тандем». Чуть позже артистка появлялась на киноэкране в паре со знаменитыми актерами Болливуда — Салманом Ханом («Навеки твоя») и Шахрукхом Ханом («Разум и чувства», «Азарт любви»).

Она также играла в голливудском кино, например, в картинах «Невестка и предрассудки», «Принцесса специй» и «Розовая пантера-2». Благодаря владению пятью языками актриса появлялась в фильмах, где ей приходилось говорить на бенгальском, тамильском и английском.

На сегодняшний день она продолжает сниматься в кино — в 2023 году с ней выйдет картина «Сын Кавери – 2».

Как сложилась жизнь Айшварии Рай и других культовых красавиц-индианок — в фотогалерее «Газеты.Ru».