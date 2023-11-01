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Червяк, павлин и старуха: лучшие образы Хайди Клум на Хэллоуин

Модель Хайди Клум показала свой костюм для Хэллоуина

Хайди Клум по праву считают «Королевой Хэллоуина» — каждый год она шокирует публику своими нарядами. Супермодель появлялась перед камерами в образах Клеопатры, старушки, оборотня, принцессы Фионы, инопланетного чудища и даже дождевого червяка.

В этом году к празднику Клум вновь начала готовиться заранее, не забывая интриговать своих поклонников в соцсетях. В одном из интервью модель упомянула, что ей придется перекрыть одну из улиц для эффектного появления в своем образе. И вновь ей удалось удивить всех: Хайди Клум нарядилась в павлина, а ее муж, Том Каулитц, — в большое белое яйцо. Костюм павлина поддерживали около 10 человек — артисты Цирка дю Солей. За преображением можно было следить в прямом эфире.

Самые безумные образы модели Хайди Клум — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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