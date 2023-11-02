Душа Испании: королеве Софии — 85

«Королева с широкой улыбкой и прекрасной душой» — так сами испанцы отзываются о Софии.

Супруга предыдущего короля Хуана-Карлоса I и мать нынешнего короля Фелипе VI пользуется абсолютным авторитетом как в Испании, так и на своей родине в Греции.

Королевой Испании она стала в 1975 году, когда на престол взошел ее супруг Хуан, граф Барселонский (они поженились в 1962 году). София ведет активную общественную и благотворительную деятельность, несмотря на преклонный возраст в 2023 году у нее запланировано 20 различных мероприятий, включая поездку в Рим и тур по американскому Техасу.

У королевы Софии есть много интересов, она — автор двух книг по греческой археологии, разбирается в живописи, рисует сама. София говорит на греческом, испанском, английском, итальянском, французском и португальском языках. Она вегетарианка, терпеть не может корриду. София выступает против однополых браков и абортов, а также настаивает на необходимости религиозного воспитания в школах.

София приходится родственницей Романовым, она — правнучка княгини Ольги Константиновны, внучки императора Николая I. София много раз бывала в России.