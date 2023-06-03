288 погибших, 900 пострадавших. В Индии столкнулись два пассажирских поезда

Крупная железнодорожная катастрофа произошла в пятницу вечером, 2 июня, на востоке Индии. В районе города Баласор в штате Одиша с рельсов сошли вагоны пассажирского экспресса, в них врезался встречный пассажирский поезд. В аварию также попал товарный состав.

По последним данным, погибли не менее 288 человек, еще около 900 пострадали. Генконсульство России в Калькутте выясняет, есть ли граждане РФ среди погибших или пострадавших. Обращения от пострадавших россиян пока не поступали.

Министр железных дорог Индии Ашвини Вайшнав заявил, что будет проведено подробное расследование происшествия «на высоком уровне». Сейчас все усилия оперативных служб сосредоточены на аварийно-спасательных работах. Пока неясно, что именно стало причиной схода вагонов с рельсов. Компания «Индийские железные дороги» изучает обстоятельства ЧП на фоне вопросов о возможном сбое в работе систем безопасности.

Первые кадры с места катастрофы — в фоторепортаже «Газеты.Ru».