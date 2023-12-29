ВСУ обстреляли Белгород. Первые кадры после атаки

Украинские военнослужащие 30 декабря атаковали центральные улицы Белгорода. По данным МЧС, погибли девять взрослых и один ребенок. Еще 45 человек ранены, четверо из них – дети. Telegram-канал Mash приводит другие цифры: 15 погибших, сто пострадавших.

В результате обстрелов повреждено два десятка жилых домов, универмаг «Белгород» и ТЦ «Маяк». В жилых домах на улице Николая Островского выбиты стекла. Пожарные ликвидировали на территории города 10 пожаров. Под обстрелами также оказались поселок Уразово Валуйского городского округа и город Шебекино. Из указанных районов информации о пострадавших не поступало.

По предварительной информации, ВСУ били по российскому городу из РСЗО «Град» ракетами с кассетными боеприпасами. Удары, скорее всего, наносились из Харьковской области.

Накануне Минобороны РФ сообщило об массированном обстреле целей на Украине. В Киеве назвали атаку одной из самых мощных с начала конфликта. Президент Владимир Зеленский заявил, что по Украине запустили около 110 ракет. По последним данным, погибли 39 человек.

Последние кадры из Белгородской области – в материале «Газеты.Ru».