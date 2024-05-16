Система ПВО уничтожила беспилотник над Почепским районом Брянской области

Система ПВО успешно сбила беспилотный летательный аппарат над Почепским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

В результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Сообщается, что на месте происшествия уже действуют оперативные службы. В своем Telegram-канале губернатор подчеркнул, что беспилотник был уничтожен силами ПВО министерства обороны Российской Федерации.

До этого сообщалось, что ВСУ попытались провести масштабную атаку по территории РФ. Под удар попали шесть регионов, в том числе Крым и Татарстан. Противник использовал дроны и дальнобойные ракеты. В Госдуме связали усиление атак ВСУ с наступлением ВС РФ в Харьковской области.

За прошедшие ночь и утро ВСУ атаковали шесть регионов России: Севастополь, Татарстан, Белгородскую, Курскую, Брянскую и Ростовскую области. Минобороны прокомментировало все удары, кроме последнего.

Согласно сводке оборонного ведомства, сильнее всего обстреливали Крымский полуостров и Белгородскую область. Над первым ночью сбили десять ракет ATACMS. Несколько из них уничтожили в районе военного аэродрома Бельбек недалеко от Севастополя, отметил губернатор города Михаил Развожаев. Подробности в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белгороде задержали подозреваемого в подготовке отравления военных.