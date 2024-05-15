Покушение на премьера Словакии. Онлайн

Неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, политик ранен. Фицо транспортируют в больницу на вертолете. Покушение произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 км от Братиславы. Мотивы стрелявшего — 71-летнего мужчины — пока неизвестны. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.