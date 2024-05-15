Покушение на премьера Словакии. Онлайн

У стрелявшего в Фицо мужчины было легально зарегистрированное оружие, из него он и открыл огонь — СМИ
Задержание мужчины, который стрелял в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, 15 мая 2024 годаRadovan Stoklasa/Reuters
❗️ На официальной странице Роберта Фицо в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) появилось сообщение, что он находится «в опасном для жизни состоянии», а следующие несколько часов «будут определяющими».
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что шокирован покушением на премьера Словакии Роберта Фицо, его друга.
Партия премьера Словакии Роберта Фицо Smer подтвердила покушение на него, политик находится в состоянии, «угрожающем жизни».
Президент Словакии готовит обращение к согражданам в связи с покушением на премьера, сообщил телеканал JOJ.
Премьер Венгрии Орбан и президент Сербии Вучич в ближайшие дни намерены посетить раненного при покушении словацкого премьера Фицо, пишет портал «Вечерне новости».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что шокирован «чудовищным нападением» на Фицо:
«Мы молимся за его скорейшее выздоровление! Да благословит Бог его и его страну!»
В Роберта Фицо стрелял 71-летний уроженец словацкого города Левице, который пришел на встречу под видом сторонника — СМИ
Фицо был в сознании по прибытии в больницу, ему оказана помощь, состояние стабилизировано, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госпиталя.
❗️ Жизни Роберта Фицо после покушения ничего не угрожает, пишут местные СМИ. Премьер-министра Словакии на вертолете доставили в больницу в город Банска-Бистрица, где его прооперируют.
Reuters опубликовало фото стрелявшего в Роберта Фицо.
Задержание мужчины, который стрелял в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, 15 мая 2024 годаRadovan Stoklasa/Reuters
Президент Словакии Зузана Чапутова осудила «жестокое и безрассудное нападение» на премьер-министра республики Фицо.
«Я потрясена. Я желаю Роберту Фицо побольше сил в этот критический момент, чтобы оправиться от нападения», — написала Чапутова.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «категорически осудила» покушение на Фицо.
«Таким актам насилия не место в нашем обществе, и они подрывают нашу демократию, нашу самую большую ценность», — написала она в соцсети X.
Стрелявший в Роберта Фицо прятался в толпе, которая пришла к зданию, где он выступал, пишут СМИ. Мужчина выстрелил в премьера из-за людей, предположительно, 3–4 раза. Потом попытался скрыться, но очевидцы вместе с личной охраной скрутили нападавшего.
Выездное заседание кабмина Словаки, после которого произошло покушение на Фицо, проводилось в городе Гандлова. Он находится в 190 км от Братиславы.
Издание Pravda показало видео первых секунд после покушения на Фицо. Раненого премьера сажают в машину.
Фицо получил около трех ранений в результате стрельбы, предположительно, в конечность, грудь и живот — СМИ
Премьер Словакии Роберт Фицо госпитализирован. Подозреваемый в стрельбе задержан, сообщает портал teraz. sk.
❗️ Несколько выстрелов раздались после заседания кабмина Словакии, когда премьер Фицо вышел к людям. Сейчас его везут в больницу, сообщают словацкие издания.