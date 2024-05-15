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Политика

Покушение на премьера Словакии. Онлайн

Неизвестный выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, он ранен

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Задержание мужчины, который стрелял в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, 15 мая 2024 года

Задержание мужчины, который стрелял в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, 15 мая 2024 года

Radovan Stoklasa/Reuters
Неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, политик ранен. Фицо транспортируют в больницу на вертолете. Покушение произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 км от Братиславы. Мотивы стрелявшего — 71-летнего мужчины — пока неизвестны. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Трансляция
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17:26

У стрелявшего в Фицо мужчины было легально зарегистрированное оружие, из него он и открыл огонь — СМИ

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Задержание мужчины, который стрелял в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, 15 мая 2024 года

Radovan Stoklasa/Reuters
17:25

❗️ На официальной странице Роберта Фицо в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) появилось сообщение, что он находится «в опасном для жизни состоянии», а следующие несколько часов «будут определяющими».

17:22

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что шокирован покушением на премьера Словакии Роберта Фицо, его друга.

17:20

Партия премьера Словакии Роберта Фицо Smer подтвердила покушение на него, политик находится в состоянии, «угрожающем жизни».

17:17

Президент Словакии готовит обращение к согражданам в связи с покушением на премьера, сообщил телеканал JOJ.

17:15

17:11

Премьер Венгрии Орбан и президент Сербии Вучич в ближайшие дни намерены посетить раненного при покушении словацкого премьера Фицо, пишет портал «Вечерне новости».

17:09

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что шокирован «чудовищным нападением» на Фицо:

«Мы молимся за его скорейшее выздоровление! Да благословит Бог его и его страну!»

17:06

В Роберта Фицо стрелял 71-летний уроженец словацкого города Левице, который пришел на встречу под видом сторонника — СМИ

17:02

Фицо был в сознании по прибытии в больницу, ему оказана помощь, состояние стабилизировано, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госпиталя.

16:59

❗️ Жизни Роберта Фицо после покушения ничего не угрожает, пишут местные СМИ. Премьер-министра Словакии на вертолете доставили в больницу в город Банска-Бистрица, где его прооперируют.

16:54

Reuters опубликовало фото стрелявшего в Роберта Фицо.

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Задержание мужчины, который стрелял в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, 15 мая 2024 года

Radovan Stoklasa/Reuters
16:51

Президент Словакии Зузана Чапутова осудила «жестокое и безрассудное нападение» на премьер-министра республики Фицо.

«Я потрясена. Я желаю Роберту Фицо побольше сил в этот критический момент, чтобы оправиться от нападения», — написала Чапутова.

16:47

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «категорически осудила» покушение на Фицо.

«Таким актам насилия не место в нашем обществе, и они подрывают нашу демократию, нашу самую большую ценность», — написала она в соцсети X.

16:45

16:39

Стрелявший в Роберта Фицо прятался в толпе, которая пришла к зданию, где он выступал, пишут СМИ. Мужчина выстрелил в премьера из-за людей, предположительно, 3–4 раза. Потом попытался скрыться, но очевидцы вместе с личной охраной скрутили нападавшего.

16:37

Выездное заседание кабмина Словаки, после которого произошло покушение на Фицо, проводилось в городе Гандлова. Он находится в 190 км от Братиславы.

16:35

Издание Pravda показало видео первых секунд после покушения на Фицо. Раненого премьера сажают в машину.

16:31

❗️ Состояние премьера Словакии после покушения оценивается как тяжелое, сообщают местные СМИ.

16:29

Фицо получил около трех ранений в результате стрельбы, предположительно, в конечность, грудь и живот — СМИ

16:21

16:18

Премьер Словакии Роберт Фицо госпитализирован. Подозреваемый в стрельбе задержан, сообщает портал teraz. sk.

16:07

❗️ Несколько выстрелов раздались после заседания кабмина Словакии, когда премьер Фицо вышел к людям. Сейчас его везут в больницу, сообщают словацкие издания.

16:05

Словацкие СМИ сообщили о стрельбе рядом со зданием, где проходило выездное заседание правительства республики. Премьер-министр страны Роберт Фицо ранен. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

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