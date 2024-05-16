США считают Россию главной иностранной угрозой выборам президента

Американские спецслужбы поставили Россию на первое место в контексте опасности иностранных государств, стремящихся оказать влияние на исход президентских выборов в США. Об этом сообщает агентство «Прайм».

На слушаниях в комитете сената США директор национальной разведки Эврил Хейнс заявила, что Россия «остается наиболее активной иностранной угрозой» грядущим выборам президента США.

В список аналогичных недоброжелателей вошли также Китай и Иран.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической — действующий президент Джо Байден. Оба кандидата отличаются почтенным возрастом: Дональду Трампу 77, а Байдену — 81 год.

Издание Axios отмечает, что Байден искренне не верит плохим результатам опросов о своей популярности, что может стать серьезной проблемой для течения его избирательной кампании.

15 мая стало известно, что бывший президент США и кандидат от Республиканской партии на президентских выборах Дональд Трамп предложил действующему президенту Джо Байдену провести предвыборные дебаты со зрителями. Байден до того также выступал за дебаты, но без зрителей.

Ранее в США объяснили смысл исполненной Блинкеном песни в киевском баре.