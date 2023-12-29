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Фото

Главные фотографии 2023 года по версии «Газеты.Ru»

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии уходящего года

Уходящий год был наполнен событиями: продолжение специальной военной операции на Украине, мощные землетрясения в Турции и Сирии, боевые действия в Нагорном Карабахе, вооруженный конфликт ХАМАС и Израиля, протесты в разных частях света и даже рождение детеныша панды в Московском зоопарке.

Лучшие кадры года — в нашей итоговой фотогалерее.

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