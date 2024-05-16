Бывший командующий 7-й танковой бригадой ВС Франции, отставной генерал Николя Ришу сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены перемещать свои войска из районов под Авдеевкой и Артемовском в направлении Харькова. Об этом он заявил в разговоре с журналистами телеканала LCI.

Военный отметил, что наступление России в Харьковской области заставляет украинское командование принимать такие решения. Генерал подчеркнул, что приходится выводить военных с позиций в горячих точках и направлять их на север, что приводит к ослаблению южного фронта.

По мнению Ришу, переброска частей ВСУ из районов Часова Яра и Авдеевки соответствует стратегии российского Генштаба. Он считает, что российские военные стремятся привлечь резервы украинской армии и уничтожить их.

15 мая сообщалось, что украинские власти развернули в Харькове блокпосты, в области действует план-перехват. Это связано с массовым бегством мужчин подальше от линии фронта. Отмечается, что блокпосты не позволяют эвакуироваться потенциально пригодным для службы в армии призывникам, которых сразу задерживают и направляют в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

Ранее Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ.