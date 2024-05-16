Большинство путешественников провели майские в России

Каждый пятый, или 20% российских путешественников, на майских выходных выбрался в поездку по России. За границей побывали только 8%. Еще 16% опрошенных отдыхали на даче, а 15% — посвятили все время работе. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

22% респондентов не занимались в эти дни ничем особенным, зато прекрасно восстановили силы. 19% отметили необычно холодную погоду для начала мая, рассказав, что успели полюбоваться падающим снегом. Некоторые, 9%, устроили сериальный марафон, а кто-то, наоборот, провел майские очень бодро и активно (3%). Столько же, или 3%, открыли на праздниках пляжный сезон и теперь могут похвастаться идеальным загаром.

Самым востребованным городом для путешествий на майские праздники стала Москва: на столичные отели пришлось 19,6% заказов, причем за год этот показатель не изменился. Второе место занял Санкт-Петербург, доля которого составила 13,9%, что на 13% меньше, чем в 2023-м. На третьей строчке оказался Сочи, который посетили 9,3% туристов, как и в том году.

Кроме того, в топ вошли Казань (3,6%), Екатеринбург (2,5%), Калининград (2,3%), Нижний Новгород (2,1%), Краснодар (2,0%), Ростов-на-Дону (1,7%) и Владивосток (1,5%). За год вырос интерес к путешествиям в Калининград (спрос на отели в городе увеличился на 28%), Нижний Новгород (+17%) и Краснодар (+11%). Доли остальных городов практически не изменились.

Первое место в списке популярных зарубежных направлений для отдыха на длинных майских выходных занял Стамбул: доля города составила 9,8%, при этом за год интерес снизился на 10%. Далее следуют Дубай, на который пришлось 5,2% бронирований, и Минск, где провели праздники 5,0% туристов. Доли городов остались прежними.

В списке оказались также Тбилиси (2,8%), Ереван (2,6%), Баку (2,2%), Париж (2,1%), Ташкент (1,9%), Шанхай (1,8%) и Анталья (1,7%). Серьезный рост популярности продолжает демонстрировать Китай: в Шанхае забронировано в 3 раза больше отелей, чем на прошлые майские праздники. Также россияне стали чаще отдыхать в Грузии и Азербайджане: спрос на гостиницы в Тбилиси вырос на 26%, а в Баку — на 10%. Интерес к отдыху в Анталье, наоборот, снизился в 2 раза, а в Ереване останавливались на 40% реже. Доли других городов из топа за год почти не изменились.

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