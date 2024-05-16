Председатель Евросовета обсудил с президентом и премьером Грузии ситуацию с протестами

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что обсудил с президентом и главой правительства Грузии протесты, проходящие в стране из-за принятия закона об иностранных агентах. Об этом сообщается на персональной странице главы Евросовета в социальной сети X.

По словам Мишеля, сначала он говорил по телефону с президентом Саломе Зурабишвили. С ней председатель Евросовета провел обсуждение ситуации, сложившейся в Грузии в настоящее время. Затем он позвонил премьер-министру Ираклию Кобахидзе.

Мишель отметил, что в беседах с Зурабишвили и Кобахидзе была подтверждена полная поддержка Грузии в ее желании работать над европейским будущим. Глава Евросовета подчеркнул, что помощь заключается и в том, чтобы найти лучший способ решения законных проблем для всех сторон.

До этого генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что власти Грузии не испытывают страха перед возможными американскими санкциями.

Ранее мэр Тбилиси подверг критике глав МИД Исландии, Литвы и Эстонии за посещение митинга.