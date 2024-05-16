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В России объявили в розыск бывших глав МИД и полиции Эстонии

МВД России объявило в розыск экс-руководителей МИД и полиции Эстонии

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Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск бывшего главу внешнеполитического ведомства Эстонии и экс-шефа эстонской полиции. Об этом сообщает ТАСС.

В базу розыска МВД внесен Урмас Рейнсалу, в 2022-2023 годах являвшийся министром иностранных дел прибалтийского государства. Также разыскивается бывший генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Эльмар Вахер.

По каким именно статьям Уголовного кодекса РФ разыскиваются Рейнсалу и Вахер неизвестно. Однако в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что все действующие и бывшие чиновники Эстонии, Латвии, Литвы и Польши объявлены в розыск в рамках уголовных дел, возбужденных в России по статье об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

До этого в России был объявлен в розыск один из идеологов нацизма на Украине Владимир Вятрович. В 2014 году он возглавил Украинский институт национальной памяти, занимающийся кампаниями по декоммунизации и дерусификации.

Ранее МВД РФ объявило Зеленского в розыск.

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