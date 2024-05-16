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Для флота создадут комплекс, чтобы отражать ночные атаки безэкипажных катеров

ТАСС: Россия создаст комплекс по отражению ночных атак безэкипажных катеров

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Александр Гальперин/РИА Новости

Российская компания «Лаборатория ППШ» разрабатывает тепловизионный комплекс для эффективного противодействия атакам безэкипажных катеров Черноморского флота. Об этом сообщил генеральный директор компании Денис Осломенко в интервью ТАСС.

Проблема отсутствия тепловизионной техники у бойцов стала актуальной, особенно учитывая, что основные атаки с использованием безэкипажных катеров происходят ночью.

«Лаборатория ППШ» занимается производством тепловизионных прицелов и комплексов, которые в настоящее время адаптируются для использования с различными видами стрелкового оружия, такими как пулеметы Калашникова и другие. Эти устройства разрабатываются с учетом потребностей Черноморского флота.

Как рассказал Осломенко, новые устройства позволят обнаруживать цели на расстоянии более одного километра. Он отметил, что для эффективного противодействия таким атакам вахтенный на верхней палубе должен быть оснащен тепловизионным биноклем, чтобы оперативно реагировать на движения катеров и информировать бойцов.

Ранее в «Ростехе» разработали тепловизионный комплекс.

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