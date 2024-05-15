Тест-драйв Tank 500 Urban: китайцы сделали свой Toyota Land Cruiser, и он не хуже

Россияне, привыкшие покупать автомобили формата Toyota Land Cruiser 300, но неготовые переплачивать за неофициально ввезенные машины, неминуемо придут в автосалон Tank. Рамных премиальных внедорожников с официальным сервисом и гарантией от производителя в стране практически не осталось, а Tank 500 Urban — это еще и гибрид, который благодаря электромотору сочетает в себе мощное ускорение и экономичность. «Газета.Ru» рассказывает об особенностях автомобиля.

Обычный Tank 500 продается в России с 2023 года и уже успел добиться громкого маркетингового успеха, появившись на предыдущем параде Победы в числе официальных автомобилей. Гибридная же версия Tank 500 Urban появилась недавно и, по утверждению компании, была сделана специально для России.

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Машина оснащается бензиновым двухлитровым турбомотором E20NA, который работает по экономичному циклу Миллера. Тут двигатель внутреннего сгорания дополняется 54-сильным электродовеском, который интегрирован «бутербродом» в девятиступенчатую автоматическую трансмиссию. По схожему принципу много лет уже работают гибриды Toyota, например, лифтбэк Prius.

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Электрификация дала, казалось бы, те же довольно посредственные 299 сил суммарной энерговооруженности, что и у обычного Tank 500, но не стоит спешить с выводами.

Крутящий момент у электромотора составляет 268 «ньютонов», что в сумме с ДВС уже превращается во внушительные 616 Нм

против 500 тяговых единиц у обычной «пятисотки» с трехлитровой «шестеркой». А для тяжелых (весом более двух тонн) автомобилей крутящий момент имеет ключевое значение.

Отличие гибрида от обычного Tank 500 заметно даже в экстерьере. У электрифицированной машины свой, более оригинальный «щит» радиатора и красивые массивные колесные диски с мудреным узором. Сзади Urban можно опознать безошибочно: поскольку пространство под запасное колесо заняла батарея, саму запаску пришлось перевесить на дверь багажника в стиле классических внедорожников.

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На запаску переместилась и задняя камера, а номерной знак вовсе переехал на левый бок и как бы прикрыт кофром запасного колеса, что, вероятно, помешает некоторым камерам ГИБДД считывать номер. Разумеется, отличается и сам багажник. По паспортным характеристикам с поднятыми сиденьями третьего ряда его объем составляет почти 100 литров .

Сами спинки третьего ряда легко раскладываются благодаря электроприводам.

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Если их сложить, то образуется очень ровный пол, и багажник получается вполне приличным по размерам — около 800 литров. Если же трансформировать и второй ряд, то в Tank уже помещается до полутора кубометров полезного груза.

Дорого-богато

Интерьер версии Urban фактически ничем не отличается от стандартной «пятисотки». Правда, у гибрида оснащение — по крайне мере, в водительской зоне салона — соответствует топовой комплектации Tank 500: даже потолок и стойки обшиты алькантарой, а кресла отделаны дорогой и качественной кожей. В распоряжении водителя есть вся армада ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль, датчики пересечения полосы, экстренного торможения, а также предупреждение о препятствиях в скрытых от взгляда зонах.

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Весь внедорожный арсенал в наличии, причем его управление не зашито в меню мультимедиа, а выведено физическими кнопками на центральный тоннель. Помимо демультипликатора есть блокировки переднего и заднего межколесных дифференциалов. Сами механизмы — от проверенных западных компаний: блокировки от фирмы Eaton, а раздатку предоставила компания BorgWarner.

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Есть отдельная кнопка для «танкового разворота», когда электроника тормозными суппортами блокирует внутреннее заднее колесо, благодаря чему машина начинает крутиться на пятачке, подобно циркулю. Это существенно упрощает разворот в узком пространстве.

Внедорожный круиз-контроль для премиального автомобиля, владелец которого, скорее всего, дальше обочины не съедет, выглядит уже избыточным, но пусть, как говорится, будет.

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Для салона можно выбрать из трех вариантов цвета: черный, светлый и терракотовый. Кресла большие, с внятной поддержкой спины — удобную посадку сможет найти человек любой комплекции, даже очень корпулентный. Несмотря на то, что все зазоры ровные и сборка не вызывает вопросов, некоторые «сверчки» при движении по неровной дороге в салоне все же присутствуют.

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По части удобства и презентабельности салона «пятисотый» Urban ничем не проигрывает Toyota Land Cruiser 300. Внутри очень просторно, все выглядит дорого, в машине удобно как спереди, так и сзади, климатическая система поддерживает комфортную температуру. У передних кресел есть обогрев и вентиляция. К слову, электрические обогревы есть у рулевого колеса и у лобового стекла.

Что касается третьего ряда, то, конечно же, это компромиссный вариант — никого, кроме детей, туда сажать в голову не придет. Да и то на небольшое время. Впрочем, у конкурентов аналогичные сидения ничем не лучше, они нужны только для короткой поездки.

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В меню мультимедийной системы у новой версии Urban появились вкладки информации о гибридной трансмиссии. Тут можно отключать или активировать терморегуляцию батареи, необходимую для дополнительного подогрева при зимних температурах. Здесь же отражается остаток запаса движения на электричестве. Есть графики расхода энергии на различных дистанциях — на 10, 50 или 100 километрах.

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Особо въедливые и рачительные водители смогут с помощью этих данных понять, на каком отрезке дороги они больше используют электротягу (читай: экономят), и где больше используется только бензиновый мотор.

На виртуальной приборке появились новые функции в меню «дорожного компьютера»: есть показатель уровня заряда батареи и то, какой источник энергии использует машина — бензиновый или все одновременно.

Как едет

Приставка Urban намекает, что этот Tank для города. И, действительно, в трафике, несмотря на габариты, этот 2,5-тонный мастодонт чувствует себя комфортно: посадка высокая, поэтому видно далеко, а благодаря камерам 360-градусного обзора легко парковаться и разъезжаться в узких местах.

Машина не дергается в ответ на нажатие газа, хотя к ходу тормозной педали нужно привыкнуть. По ощущениям, «автомат» слегка задумывается перед ускорением, хотя по паспортным данным гибрид намного лучше сдает норматив разгона до «сотни» — 7,9 секунды против 9,6 секунды у обычного Tank 500.

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На шоссе большой внедорожник управляется довольно уверенно, хотя по плавности хода ему еще стоит выучить парочку уроков, чтобы догнать японский «Крузак». Тот вообще не чувствует мелкие неровности, а ямки и наплывы асфальта размером с «лежачего полицейского» проходит так, как будто их вовсе нет. У «пятисотого» все это тоже получается неплохо, но есть, над чем поработать.

Хотя, возможно, большую роль в китайской машине играет форм-фактор самих колес, и если поиграть с профилем шин и размерностью диска, ощущения от машины на плохом покрытии еще больше приблизятся к законодателю моды от Toyota.

Паспортные 616 Нм крутящего момента от тандема бензинового мотора и электродвигателя трансформируются в очень бодрое ускорение, ведь у электромотора вся его тяга вступает в дело сразу же, а ДВС подхватывает и развивает разгон. Водитель гибридного Tank 500 ни разу не пожалеет о своем выборе в момент обгона автомобилей на загородных трассах. Конечно, если он не вытворяет ничего опасного.

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Электромотор, пока не задействован в движении, работает как генератор, чтобы восполнять энергию батареи. В электрический режим можно перейти принудительно, или электродвижок сам начнет подкручивать колеса в момент динамичного разгона.

Саму батарею нельзя зарядить от розетки, и она по меркам гибридов довольно компактная — всего 1.76 кВт⋅ч.

Для сравнения, у гибридной версии паркетника Chery Tiggo 8 Pro емкость аккумуляторов составляет 19 кВт·ч, правда, у Chery последовательный, а не параллельный гибрид, как в случае Tank.

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Очевидный плюс гибридной схемы — умеренный расход топлива: если стандартные «пятисотки» даже по паспорту расходуют в комбинированном цикле движения по 16 литров бензина на 100 км, то «урбанизированный» Tank укладывается в 10 непаспортных литров (официально — 8,8 литра).

На загородной магистрали Tank без проблем развивает большую скорость, его курсовой ход не сбивают с движения ни колейность, ни боковые потоки ветра от встречных фур. Машина идет стабильно, не требуя паразитных подруливаний, даже когда под колесами плохой асфальт.

close 100% Медиацентр Great Wall Motor

При всех плюсах (динамичность разгона и экономия топлива) гибридной системы Tank 500 Urban даже дешевле аналогичной машины с бензиновым мотором V6 (5,85 млн рублей против 6,2 млн рублей) в максимальной комплектации Premium. Пускай он не превосходит Toyota Land Cruiser 300 по многим параметрам, но зато он тоже рамный и есть в наличии с гарантией и официальным обслуживанием.