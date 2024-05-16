Россия стала чаще использовать истребитель пятого поколения Су-57 для ударов по Украине

Россия все чаще использует свои самые современные боевые самолеты Су-57 для нанесения ракетных ударов по Украине. Об этом сообщает портал Defence Blog.

Отмечается, что Воздушно-космические силы РФ начали активнее, чем раньше, использовать эти современные самолеты с конца февраля 2024 года, и частота их вылетов продолжает расти.

«За последние 30 дней российские вооруженные силы выпустили более шести крылатых ракет с самолетов Су-57», — сказано в публикации.

По сведениям Defence Blog, Су-57 взлетают с авиабазы близ Ахтубинска в Астраханской области и наносят ракетные удары из воздушного пространства над Курском, Брянском и Луганской народной республикой. В полете Су-57 обычно сопровождаются двумя истребителями Су-35.

Обстрелы ведутся с помощью малозаметной крылатой ракеты Х-69, «которую СМИ называют ответом России на немецкие ракеты Taurus и англо-французские Storm Shadow / Scalp. Х-69». Это оружие было разработано специально для Су-57 и размещается во внутренних отсеках этого самолета.

Defence Blog пишет, что использование Х-69 подтверждается украинскими экспертами, которые находили на своей территории осколки этих ракет.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Первый полет состоялся в 2010 году, в серийное производство запущен в 2016 году. Считается одним из лучших в мире самолетов в своем классе.

Ранее в США заявили, что российский истребитель Су-57 с новым двигателем АЛ-51Ф станет самым быстрым в мире.