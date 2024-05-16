Стало известно, чем россияне занимались на майских праздниках

С 29 апреля по 12 мая 2024 года россияне чаще, чем годом ранее, ходили в рестораны и на развлекательные мероприятия, больше передвигались на такси, оплачивали образовательные курсы и гостиницы. Это показало исследование кошелька ЮMoney и ИТ-компании «Эвотор», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

«Аномально холодная для мая погода поменяла планы многих россиян. В результате выросли траты не на готовые шашлыки, мясо, овощи и другие продукты для пикников, а на услуги — такси, кафе и рестораны, спа-салоны, театры и концерты», — прокомментировала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Обороты точек быстрого питания выросли по сравнению с 2023 годом в 3,5 раза. Число покупок увеличилось втрое, а посетителей стало вдвое больше. Средний чек вырос на 19% и составил 1 338 рублей. Обороты ресторанов увеличились в 2,5 раза, число оплат ― более чем втрое, а количество посетителей ― в 2,5 раза год к году. Средний чек при этом почти не изменился и составил 2 290 рублей.

Также, по данным «Эвотора», россияне чаще баловали себя кофе и десертами. По сравнению с периодом с 1 по 10 мая 2023 года количество покупок в кондитерских выросло на 21%, а их выручка ― на 47%. Средний чек за сладости достиг 555 рублей (+22%).

За тот же период количество платежей за кофе с собой выросло на 16%, а выручка кофеен ― на 32%. Средний чек составил 315 рублей (+14%). Нарастили выручку и киоски стрит-фуда ― на 29% по сравнению с 2023 годом. Количество покупок в таких киосках увеличилось на 10%, а средний чек составил 422 рубля (+18%).

Из-за холодов в начале мая россияне увеличили расходы на такси. Обороты таких платежей выросли за отчетный период в шесть раз по сравнению с прошлогодними праздниками. Число платежей за поездки увеличилось в четыре раза, а плательщиков стало втрое больше. Средний чек составил 247 рублей (+46%).

На минувших майских праздниках среди россиян вырос спрос на театры и фотосессии. Так, по подсчетам аналитиков ЮMoney, с 29 апреля по 9 мая оборот онлайн-платежей за билеты в театр увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Количество покупок выросло на 38%, а средний чек почти не изменился и составил 2 138 рублей. Оборот платежей за аренду фотостудий стал вдвое больше, число покупок фотосессий выросло на 42%, а количество плательщиков — на 33%. Средний чек составил 2 101 рубль (+42%).

Также, по данным аналитиков «Эвотора», во время майских праздников заметно выросла выручка спа-салонов ― на 65% год к году. В первую очередь на этот показатель повлияло число посетителей и среднее количество оказанных услуг, которое увеличилось на 47%. Средний чек за спа-процедуры составил 5 058 рублей (+12%).

Посещаемость салонов красоты оказалась на 18% выше прошлогодней, а их выручка увеличилась на 36%. Средний чек составил 2 577 рублей ― это на 15% выше, чем год назад. Обороты несетевых спортивных и фитнес-центров выросли на 25%, а среднее число покупок ― на 6%. Средний чек увеличился на 18%, до 1 927 рублей

Увеличились также обороты стоматологических клиник ― на 21% год к году. Среднее число оказанных услуг выросло на 4%. На один визит к стоматологу россияне тратили в среднем 10 056 рублей, что на 17% больше, чем год назад.

Путешествовали и учились

В мае 2024 года россияне активнее, чем в 2023-м, бронировали гостиницы и туры. По оценке «Эвотора», в период праздников выручка несетевых гостиниц выросла на 23%, а среднее число броней ― на 18% год к году. Средний чек увеличился на 5% и составил 5 746 рублей. Рост показали также турагентства, чьи обороты выросли на 17%, а среднее число покупок ― на 8%. Средняя цена тура составила 87 236 рублей, что на 9% больше, чем год назад.

Во время праздников россияне не только отдыхали, но и учились. По данным ЮMoney, с 29 апреля по 9 мая оборот онлайн-платежей за образование в вузах вырос в 11 раз по сравнению с тем же периодом 2023 года. Оплат стало в восемь раз больше, а плательщиков — в шесть раз больше. Средний чек вырос на 12% и составил 12 116 рублей. Оборот платежей за курсы и профессиональную подготовку вырос за тот же период в шесть раз, как и число покупок.

Плательщиков стало вдвое больше, а средний чек составил 4 856 рублей (+14%).

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