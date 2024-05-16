Россиян предупредили об опасности уборки без перчаток

При уборке в доме с использованием чистящих средств, в том числе средств для мытья посуды, рекомендуется использовать резиновые перчатки, поскольку в противном случае можно нанести вред здоровью, предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-дерматолог, врач-венеролог, врач-миколог «СМ-Клиника» Дарья Антонова.

Она отметила, что в составе любого чистящего средства содержатся очень сильные растворители, которые, помимо жира с грязных тарелок, смывают с нашей кожи защитную липидную пленку, так называемый себум.

«Себум — это секрет сальных желез кожи. Такие железы есть на всем кожном покрове, за исключением ладоней и подошв. Кожное сало, пот и кислоты на коже человека образуют гидролипидную мантию, которая служит врожденной защитой от проникновения внутрь организма болезнетворных бактерий, вирусов и грибков. Помимо защитной функции, водно-жировая мантия сама по себе является естественным увлажняющим фактором, а также способствует уменьшению трансэпидермальной потере воды, другими словами, не дает испаряться влаге с поверхности нашей кожи», — рассказала Антонова.

По ее словам, растворяя естественную защитную пленку моющими средствами, человек делает кожу уязвимой для присоединения патогенной флоры и провоцирует развитие в коже воспаления.

Кроме того, средства бытовой химии являются сильными аллергическими агентами и нередко способствуют развитию хронических дерматитов, экзем и прочих аллергодерматозов.

«Поэтому при бытовых работах очень важно использовать средства индивидуальной защиты в виде резиновых хозяйственных перчаток, которые есть в каждом магазине. Они помогут сохранить здоровье и красоту ваших рук», — резюмировала специалист.

Ранее россияне рассказали о распределении домашних обязанностей.