Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили об опасности уборки без перчаток

Дерматолог Антонова: бытовая химия смывает с кожи защитную липидную пленку

close
100%
Depositphotos

При уборке в доме с использованием чистящих средств, в том числе средств для мытья посуды, рекомендуется использовать резиновые перчатки, поскольку в противном случае можно нанести вред здоровью, предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-дерматолог, врач-венеролог, врач-миколог «СМ-Клиника» Дарья Антонова.

Она отметила, что в составе любого чистящего средства содержатся очень сильные растворители, которые, помимо жира с грязных тарелок, смывают с нашей кожи защитную липидную пленку, так называемый себум.

«Себум — это секрет сальных желез кожи. Такие железы есть на всем кожном покрове, за исключением ладоней и подошв. Кожное сало, пот и кислоты на коже человека образуют гидролипидную мантию, которая служит врожденной защитой от проникновения внутрь организма болезнетворных бактерий, вирусов и грибков. Помимо защитной функции, водно-жировая мантия сама по себе является естественным увлажняющим фактором, а также способствует уменьшению трансэпидермальной потере воды, другими словами, не дает испаряться влаге с поверхности нашей кожи», — рассказала Антонова.

По ее словам, растворяя естественную защитную пленку моющими средствами, человек делает кожу уязвимой для присоединения патогенной флоры и провоцирует развитие в коже воспаления.

Кроме того, средства бытовой химии являются сильными аллергическими агентами и нередко способствуют развитию хронических дерматитов, экзем и прочих аллергодерматозов.

«Поэтому при бытовых работах очень важно использовать средства индивидуальной защиты в виде резиновых хозяйственных перчаток, которые есть в каждом магазине. Они помогут сохранить здоровье и красоту ваших рук», — резюмировала специалист.

Ранее россияне рассказали о распределении домашних обязанностей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами