«Русские воспользовались ситуацией»: Зеленский отменил визит в Европу из-за положения на фронте Politico: Украина намерена убедить США разрешить удары их оружием по России

Ситуация на фронте остается столь тяжелой для ВСУ, что Владимир Зеленский отменил поездку в Испанию и Португалию. Накануне глава украинской разведки Кирилл Буданов* признал, что фронт в Харьковской области «на грани» и у Киева нет больше резервов. На этом фоне группа депутатов Рады прибыла в Вашингтон, чтобы упросить конгресс разрешить ВСУ бить по территории противника из американского оружия и закрыть «окно возможностей для России».

Неожиданная смена планов

Владимир Зеленский отменил свою поездку в Испанию и Португалию из-за активизации военных действий России, сообщили CNN Portugal и SIC Noticias.

В Испании президент Украины уже был в 2023-м в рамках саммита Европейского политического сообщества. Визит в Португалию президент откладывает второй раз. Ранее политик отказался от запланированной командировки в сентябре 2023 года.

«Глава государства, должно быть, понял, что сложная ситуация на нескольких линиях фронта, в частности в Харькове, делает нецелесообразным выезд за границу в настоящее время», — отметил CNN Portugal.

Канал подчеркивает, что на Украине сложилась «серьезная внутренняя ситуация». Россия оказывает все большее давление на второй по величине город Украины, то есть Харьков, и смогла взять девять прилегающих населенных пунктов. SIC Noticias подтвердил, что график украинского лидера изменился из-за активизации российских атак.

»Украина пытается сопротивляться любой ценой, но задержка с прибытием военной помощи США затрудняет это сопротивление», — подытожил CNN Portugal.

Поездку Зеленского на Пиренейский полуостров Киев не анонсировал официально. Однако планы 14 мая подтвердил Королевский дом Испании. Украинский лидер должен был 17 мая приехать в Мадрид и встретиться с испанским монархом Филиппом VI. Ожидалось, что Зеленский вместе с премьером страны подпишет двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Министр обороны Португалии Нуну Мелу также заявлял, что в республику в ближайшее время «готовится» визит Зеленского.

«Ситуация на грани»

Российская армия за прошлую неделю заняла 11 населенных пунктов Харьковской области и начала окружать город Волчанск. Глава украинского ГУР (Главного управления разведки министерства обороны Украины), генерал-лейтенант Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) 14 мая открыто назвал происходящее на фронте почти критичным для Украины.

«Ситуация на грани. Каждый час эта ситуация приближается к критической. Все наши силы либо здесь, либо в Часовом Яру (город в Бахмутском районе Донецкой области. — «Газета.Ru»). Я использовал все, что у нас есть. К сожалению, больше никого в резерве нет», — рассказал Буданов в интервью The New York Times (NYT).

В то же время он заявил, что переброс украинских военных сумел «частично сорвать» планы России. Глава разведки утверждал, что ВСУ смогут укрепить позиции и стабилизировать ситуацию в Харьковской области в течение нескольких дней. По мнению Буданова, Россия атакует на этом участке, чтобы стянуть и истощить резервы украинской армии, а спустя «три-четыре дня» Москва предпримет мощное наступление к северу от Харькова, в Сумской области.

В тот же день Буданов выступил во время телемарафона, где оценил происходящее не в столь мрачных красках. В частности он сообщил, что «наметилась стремительная тенденция к стабилизации ситуации», противник «заблокирован» и дальше не пройдет.

«Бои будут продолжаться, но, повторюсь, ситуация не является по состоянию на сейчас катастрофической. Не надо паниковать», — призвал Буданов.

По оценке NYT, проблемы ВСУ связаны с острой нехваткой оружия, особенно артиллерийских боеприпасов. В США одобрили новый пакет военной помощи на сумму $60,8 млрд около трех недель назад, но его содержимое «едва начало поступать» на Украину. Россия же может позволить себе сбрасывать на позиции в одном Волчанске «пять-семь бомб каждые три минуты», утверждают украинские военные. Пентагон 15 мая тоже связал успехи РФ на фронте с задержкой американской помощи. Официальный представитель оборонного ведомства Патрик Райдер заявил, что «русские воспользовались ситуацией». Продвижение России он назвал незначительным, но признал, что оно все равно беспокоит США.

Есть и другая причина прорыва фронта в Харьковской области — коррупция. Линии укреплений в регионе во многом строили только на бумаге, а в реальности путь российской армии не преграждали даже мины, жаловались украинские военные.

«Первой линии фортификаций и мин просто не было. Враг свободно вошел... За два года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус три этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мнению, что это или безумное воровство, или умышленный саботаж», — возмущался старший лейтенант ВСУ Денис Ярославский, чье подразделение держит оборону в районе Волчанска.

В украинские СМИ попали спутниковые кадры брошенных стройматериалов, которые должны были использовать для укреплений на оставленных территориях. По словам источников внутри ВСУ, они лежали без дела с лета 2023 года. Власти на эту критику оправдывались, что заграждения сложно строить под постоянными обстрелами.

«Все было построено. Но, возможно, не так плотно... Смогли сделать то, что смогли», — заявил глава администрации Волчанска Тамаз Гамбарашвили.

Импульс для смены «траектории войны»

Белый дом опасается, что Россия набирает «достаточный импульс, чтобы изменить траекторию войны», написала 15 мая NYT со ссылкой на источники. Администрация американского президента Джо Байдена считает следующие несколько месяцев решающими. По их итогам стороны могут перейти к переговорам.

«Российские военные обладают материальным преимуществом и стратегической инициативой... Этот год представляет собой окно возможностей для России», — признал эксперт «Фонда Карнеги за международный мир» (признан в РФ иноагентом) Майкл Кофман.

На этом фоне группа депутатов Верховной рады прибыла в Вашингтон, чтобы упросить конгресс разрешить ВСУ бить по территории России из американского оружия, узнало издание Politico. По мнению парламентариев, запрет на удары вглубь России подобен «сковывающим наручникам» для ВСУ. В частности Киев хотел бы нанести удар по российским складам. Кроме того, ВСУ якобы за несколько недель до наступления в Харьковской области видели, как противник стягивает группировку к украинской границе, но не могли ее поразить из-за политики Белого дома.

«Мы видели их военных, сидящих в одном или двух километрах от границы внутри России, и мы ничего не могли с этим поделать», — отмечала глава специальной парламентской комиссии Украины по вооружению и боеприпасам Александра Устинова.

Однако администрации Байдена пока не намерена менять свою позицию и готова предоставлять оружие Украине только для «обороны, а не для наступательных операций на территории России», передали два источника Politico среди американских чиновников.