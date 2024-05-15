«Правая рука» Кадырова: Даудов досрочно ушел с поста спикера парламента Чечни

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов ушел в отставку. Он занимал этот пост девять лет. Ранее он возглавлял чеченское правительство и отвечал за местных силовиков. Даудова называют вторым человеком в республике и «правой рукой» Рамзана Кадырова. Он — ветеран Чеченской войны, который лично ловил боевиков «по горам днями и ночами», а последнее время курировал работу штаба по отправке добровольцев на Украину.

Спикер парламента Чечни, 44-летний Магомед Даудов по прозвищу «Лорд», досрочно ушел в отставку. Об этом он сам сообщил во время парламентского заседания.

«После совещания с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым я принял решение сложить с себя полномочия», — пояснил Даудов.

Мужчина был спикером чеченского парламента с лета 2015 года и считается «правой рукой» Кадырова. Президент Владимир Путин в апреле присвоил ему звание генерал-майора. Кадыров назвал это признанием «многолетней и плодотворной деятельности» в сфере безопасности Чечни и защиты «интересов страны». В августе 2023 года Даудов получил звание генерал-майора внутренней службы.

«Источники говорят, что Даудов может занять место председателя правительства Чеченской Республики... На место председателя парламента Чечни, по словам источника, подготовили близкого родственника Кадырова», — пишет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

«Лорда» могут перевести на работу в федеральный центр, считает политолог Константин Калачев. Эксперт подчеркнул, что у него есть доверие Москвы и все шансы на успешную федеральную карьеру.

«Когда-то был начальником штаба чеченского ОМОН, затем отвечал за силовой блок в Чечне. Это означает высокое доверие Москвы. Само его звание генерал-майора МВД означает, что он встроен в вертикаль... Он лоялен и Кадырову, и Москве... Это влиятельный человек», — оценил политолог.

Сам Даудов отказался раскрывать будущее назначение.

«Для меня самое главное — быть на пути Ахмата-Хаджи Кадырова. Это мое призвание», — коротко сообщил он.

Новым председателем парламента Чеченской Республики был избран Шаид Жамалдаев, сообщил Рамзан Кадыров. «Знаю, что Шаид Вахаевич, как опытный управленец, легко справится с возложенными обязанностями», — добавил он.

От боевика до премьера

Даудов происходит из чеченского тайпа Ялхой, вырос в селе Гелдаган. В годы чеченского конфликта занимал сторону боевиков, к началу Второй Чеченской ему было 19 лет. Перешел на сторону федеральных войск после того, как отец Рамзана Кадырова объявил за это амнистию.

«Когда Ахмад-Хаджи объявил амнистию, я прятался у своей тетки. На мне не было крови, я сразу же вышел из леса, как и тысячи парней», — вспоминал Даудов.

По словам Даудова, на стороне России он «днями и ночами гонялся по горам за настоящими боевиками и террористами». На сайте «Единой России» сказано, что Даудов неоднократно организовывал спецоперации против бандитов. В частности, лично ликвидировал «эмира села Автуры» по кличке «Шрам» Джабраила Абдурзакова, организовал уничтожение бригадного генерала сепаратистов Тахира Батаева и вице-премьера непризнанной Ичкерии Сулеймана Имурзаева. В 2007 году награжден званием Героя России. Кроме того, имеет два ордена Мужества, множество медалей, орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

«У меня есть Звезда Героя России, но я ее стесняюсь надевать, чтобы не было барьера между мной и людьми. Мы за закон, за сильную и единую Россию. У нас сейчас больше порядка и спокойнее, чем во многих российских регионах», — говорил Даудов в 2010 году.

Тогда же он объяснил журналистам происхождение прозвища «Лорд». Такой позывной Даудову дал Рамзан Кадыров за официальный стиль в одежде.

«На первую встречу с главой республики я пришел в черном костюме и белой рубашке. Рамзан Ахматович сказал, что, мол, мне про тебя всякое говорили, а ты нормальный человек и вообще выглядишь, как английский лорд», — рассказывал мужчина.

В начале карьеры работал в чеченской милиции. Был оперуполномоченным по особо важным делам в отделе по борьбе с похищениями и торговлей людьми, возглавлял штаб отряда особого назначения в МВД. Также трудился начальником ОВД по Шалинскому району. В 2011 году попал в правительство республики, сразу заняв пост первого зампредседателя. Курировал силовой блок, был вице-премьером, а с 2012-го по 2015 год премьером . «Коммерсантъ» называл Даудова «исполнительным и исключительно лояльным к Кадырову человеком».

Даудов известен своими резкими заявлениями. Так, в 2019 году объявил «кровную месть» живущему за границей чеченскому блогеру Тумсо Абдурахманову, который критиковал Кадырова-старшего. При этом уточнял, что речь не об убийстве.

«Мы тебя удивительным образом повеселим. Отныне, когда будешь ложиться спать, убедись, что закрыл дверь на ключ. Когда выйдешь на улицу, оглядывайся по сторонам. Если внезапно сзади получишь пинок, имей в виду, что это не случайность», — обещал блогеру Даудов.

В 2019 году в соцсетях высмеивал российскую оппозицию, а также выложил фото кавказской овчарки Кадырова и подписал, что у пса «чешутся клыки» на оппозицию.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch в 2017 году утверждала, что Даудов играл ключевую роль в «зачистке» Чечни от геев. По ее версии, именно он давал соответствующие указания силовикам. Сам Даудов в ответ заявил, что Чечню и его самого пытаются очернить, а на Кавказе и по всей России «подменить семейные ценности». При этом Лорд подчеркнул, что в Чечне геев «не было никогда».

«Да, я категорически против этого, так как считаю это признаком вырождения любого народа... [Но] я не поднимаю руку на беззащитных людей, даже если презираю их», — сообщил Даудов.

После начала конфликта на Украине курировал работу чеченского штаба по отправке бойцов на фронт. В апреле сообщал, что всего туда отправились почти 42 тыс. человек, в том числе 17 тыс. добровольцев.