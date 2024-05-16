Новая Зеландия ввела новые антироссийские санкции

Новая Зеландия объявила о включении 28 человек и 14 компаний в список антироссийских санкций, заявил глава МИД страны Уинстон Питерс. Об этом пишет РИА Новости.

В официальном заявлении министерства сообщается: «Министр иностранных дел Уинстон Питерс сегодня объявил о дополнительных санкциях против 28 физических лиц и 14 юридических лиц».

Согласно новому пакету санкций, Новая Зеландия направляет свои усилия на лиц, которые, по их утверждениям, связаны с передачей оружия из КНДР и Ирана в Россию. Кроме того, санкции «направлены против тех, кто способствует принудительному переселению украинских детей в Россию».

В связи с конфликтом на Украине Новая Зеландия применила ранее санкции против России, следуя примеру западных стран. По мнению новозеландской разведки, экономические меры против России, вероятно, помешали ей в развитии новых технологий и вынудили использовать более скрытые методы для получения необходимых компонентов.

В свою очередь, российские власти неоднократно заявляли о готовности противостоять санкциям, которые Запад начал налагать на Россию несколько лет назад и продолжает ужесточать.

Ранее Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России.