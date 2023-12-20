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От нищего хулигана до героя скандалов: Депардье — 75

Актеру Жерару Депардье исполнилось 75 лет

Депардье родился в 1948 году в бедной семье неграмотного жестянщика-алкоголика. Кроме него в семье было еще пять детей, кое-как они пытались выжить на соцпособия. Маленький Депардье даже мечтал стать мясником — чтобы всегда есть досыта.

Школу он не закончил, большую часть времени проводил на улице. Бывало, что он обворовывал могилы и студентов на митингах. В юности более опытный боксер сломал будущей звезде нос на любительском ринге (что станет визитной карточкой актера). Кроме того, молодой человек вместе с друзьями крутился вокруг авиабазы НАТО, открытой в его родном городке Шатору: перепродавал иностранные джинсы и сигареты, втихую сливал военное топливо. Там же Депардье впервые посмотрел американские фильмы и полюбил кино.

В 16 лет он отсидел три недели в тюрьме за кражу автомобиля. Тогда же друг позвал Депардье в Париж. Там парень решил стать актером и поступил на курсы.

Стал известным на всю страну после скандального фильма «Вальсирующие» (1974), где играл дерзкого грубоватого хулигана. Позже Депардье закрепил успех, сыграв в фильмах «Невезучие» (1981), «Папаши» (1983) и «Беглецы» (1986). За свою карьеру он снялся более чем в 200 картинах.

В 2012-м Депардье отказался от французского гражданства, объявив себя «гражданином мира». В настоящее время он имеет гражданство России и еще нескольких стран. Живет в Европе.

Последнее время имя Депардье связано со скандалом — весной 13 французских женщин обвинили его в домогательствах во время съемок, позже к ним присоединились еще несколько человек. Сам артист все отрицает. Эммануэль Макрон и еще 50 французских деятелей культуры в декабре призвали прекратить публичную травлю актера и оставить дело суду.

«Жерар Депардье, возможно, является величайшим из всех актеров. Последним «священным гигантом кинематографа». Мы не можем больше молчаливо наблюдать за этим линчеванием, за потоком ненависти, направленным на него», — говорится в обращении деятелей культуры.

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