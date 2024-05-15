«Военные расходы растут»: Путин объяснил назначение Белоусова и представил его генералам Путин встретился с командующими войсками военных округов и обсудил назначения

Российский президент Владимир Путин встретился с командующими войсками военных округов. Он обсудил изменения состава правительства и объяснил, чем будет заниматься бывший министр обороны Сергей Шойгу и его преемник Андрей Белоусов. Глава государства поблагодарил Шойгу за работу в ведомстве и отметил, что изменений в руководстве Генштаба нет и пока не планируется.

Президент России Владимир Путин 15 мая встретился с командующими войсками военных округов. Информация об этом появилась на официальном сайте администрации президента.

В начале встречи Путин поздравил с Днем Победы военнослужащих, которые встречали праздник в боевой обстановке. По его словам, ему важно было сделать это лично. Глава государства поблагодарил командующих и их подчиненных за проделанную работу. Путин отметил, что российская армия движется по согласованному плану и выполняет все поставленные задачи:

«Начиная с этого года наши войска по всем направлениям постоянно, каждый день, улучшают свое положение. <...> Это то, чего ждет от нас, от вас — вся страна».

Он добавил, что в связи с переизбранием президента произошла смена правительства РФ. Путин поблагодарил бывшего главу Минобороны Сергея Шойгу за проделанную работу и отметил, что ведомство быстро реагирует на требования времени. Он уточнил, что Шойгу на месте секретаря Совета безопасности будет помогать президенту руководить «всей силовой составляющей государства». Путин также объяснил, почему назначил Белоусова главой Минобороны.

«Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут. <...> В 2024 году у нас совокупные расходы на оборону и безопасность составят примерно 8,7%. Может быть, будет чуть-чуть больше. Это, конечно, не 13%, как было в Советском Союзе, но все-таки уже солидная величина, это большой ресурс, и мы обязаны распорядиться им очень рачительно и эффективно», — сказал глава государства.

Президент отметил, что Белоусов «прекрасно понимает, что нужно сделать для того, чтобы экономику всего силового блока и Министерства обороны как ключевого звена этого блока вписать в общую экономику страны».

«При этом мы видим и понимаем, что растущие расходы на оборону и безопасность так или иначе органически связаны и с гражданскими отраслями производства, что дает в свою очередь толчок развитию промышленности в целом, сохраняет и увеличивает рабочие места, — добавил Путин. — Но это взаимоотношение между так называемыми пушками и маслом должно быть органически вписано в общую стратегию развития государства российского».

По словам президента, Белоусов в последнее время занимался в том числе развитием беспилотных аппаратов. Он также рассказал, что Шойгу на новом посту будет развивать сотрудничество с другими странами. По словам Путина, бывший министр знает, как обеспечить необходимым вооружением внутренний рынок и выполнить все обязательства перед партнерами на внешнем.

«Что касается самого Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется. <...> Этот блок боевой работы у нас сложился, он функционирует ритмично, действует успешно, и здесь никаких изменений не предполагается», — добавил Путин.

Во время встречи стали известны имена военачальников, которые теперь возглавляют военные округа. Список также опубликован на сайте администрации.

Так, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов стал первым заместителем министра обороны. Александра Лапина назначили командующим войсками Ленинградского военного округа, Сергея Кузовлева — Московского, Геннадия Анашкина — врио Южного военного округа, Андрея Мордвичева — Центрального, Александра Санчика — Восточного, а Михаила Теплинского назначили командующим Воздушно-десантными войсками.