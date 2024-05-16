В Госдуме рассказали о новой схеме обмана пожилых людей

Депутат Госдумы, член комитета по информационной политике Антон Немкин рассказал о новой схеме обмана людей старшего возраста, которым обещают перерасчет пенсии в обмен на код идентификации. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Немкина, мошенники, представляясь сотрудниками Социального фонда, пытаются внушить пожилым людям, что у них якобы обнаружен неучтенный пенсионный стаж. Затем преступники предлагают оформить прямо по телефону заявление на перерасчет пенсии. Если гражданин соглашается на это, то злоумышленники просят назвать «для идентификации» пришедший sms-код. При этом мошенники получают доступ к странице жертвы на портале «Госуслуги» или в мобильном банке.

В связи с этим депутат призвал россиян быть бдительными при разговоре с незнакомцами, не предоставлять личные данные и не совершать необдуманных финансовых транзакций.

До этого сообщалось, что житель Вологды поверил, что его профиль на «Госуслугах» взломали и потерял 10 млн рублей.

Ранее курьер спас 97-летнего ветерана от мошенников.