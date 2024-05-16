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В МИД Турции заявили о том, что переговоры по Газе зашли в тупик

МИД Турции: в вопросе прекращения огня в Газе стороны находятся в тупике

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Petrov Sergey/Global Look Press

Переговоры о возможности прекращения огня в секторе Газа находятся в тупике, выхода из которого пока не видно. Об этом в эфире турецкого телеканала NTV заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Фидан рассказал, что 15 мая он имел телефонные разговоры на эту тему с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, премьер-министром Катара Абдель Рахманом Аль Тани и лидером политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией.

«В вопросе прекращения огня в Газе мы находимся там же, где и на прошлой неделе, — в состоянии тупика», — заявил глава МИД Турции.

Он также выразил уверенность в том, что для достижения прогресса в переговорах США должны заставить Израиль пойти на прекращение огня.

14 мая Россия и Египет осудили планы Израиля в Рафахе. Это стало следствием вхождения израильских танков в восточную часть города.

По данным Агентства ООН по делам палестинских беженцев, около 450 тыс. палестинцев покинули Рафах за последнюю неделю на фоне активизации военных действий со стороны Израиля.

Израиль пообещал продолжить наступление на Рафах даже без поддержки союзников — несмотря на то, что международные союзники страны и организации по оказанию помощи неоднократно призывали не проводить наземное вторжение в город.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль не позволит создать независимую Палестину.

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