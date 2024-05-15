ВСУ применили сложную технику для ударов по регионам России. Почему их тактика изменилась? Развожаев попросил не приближаться к боеприпасам от сбитых ракет ATACMS

ВСУ попытались провести масштабную атаку по территории РФ. Под удар попали шесть регионов, в том числе Крым и Татарстан. Противник использовал дроны и дальнобойные ракеты. В Госдуме связали усиление атак ВСУ с наступлением ВС РФ в Харьковской области.

Севастополь и Белгородская область

За прошедшие ночь и утро ВСУ атаковали шесть регионов России: Севастополь, Татарстан, Белгородскую, Курскую, Брянскую и Ростовскую области. Минобороны прокомментировало все удары, кроме последнего.

Согласно сводке оборонного ведомства, сильнее всего обстреливали Крымский полуостров и Белгородскую область. Над первым ночью сбили десять ракет ATACMS. Несколько из них уничтожили в районе военного аэродрома «Бельбек» недалеко от Севастополя, отметил губернатор города Михаил Развожаев.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

К утру часть Севастополя оказалась засыпана несдетонировавшими суббоеприпасами ракет — стальными шарами со взрывчаткой. Обломки также упали в районе села Полюшко под Севастополем. Губернатор попросил жителей не приближаться к ним. Начался пожар, но его потушили. О повреждениях гражданской инфраструктуры не сообщалось.

Над Белгородской областью сбили две противорадиолокационные ракеты HARM, две авиабомбы «Hammer», два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и десять беспилотников. Пострадали двое мирных жителей.

«В поселке Дубовое [под Белгородом] в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом — два человека пострадали: у женщины ранение плеча, у мужчины — ожоги», — уточнил глава области Вячеслав Гладков.

Татарстан и еще четыре региона РФ

В Курской области тоже есть раненый. При обстреле села Теткино Глушковского района пострадал работник предприятия, какого именно, власти не сообщили. Ему оказали первую помощь и отправили в больницу. Также дроны атаковали деревню Куриловку Суджанского района, повредив несколько гражданских построек, машин и линию электропередач. Всего над областью уничтожено пять дронов.

В Ростовской области засекли два беспилотника, написал губернатор региона Василий Голубев. Они целились по «топливной базе».

«В Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорания топлива это не вызвало. Пострадавших нет», — уточнил чиновник.

Пролетарский район есть в Ростове-на-Дону и Ростовской области. Где именно была атака, губернатор не конкретизировал.

До Татарстана, согласно докладу Минобороны, долетел один дрон самолетного типа. Его взорвали над селом Верхний Услон в 25 км от международного аэропорта Казани. Уничтоженный БПЛА летел в сторону Закамской промышленной зоны. Из-за атаки Росавиация временно закрывала аэропорты Казани и Нижнекамска, сейчас они работают штатно.

Среди прочих пассажиров из-за ограничений застряла делегация «Талибана» (организация запрещена в России). Утром афганские чиновники во главе с и. о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддином Азизи должны были вылететь из Москвы в Казань на форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», но их рейс отложили.

Что касается последнего атакованного региона, Брянской области, там подбили три дрона. О пострадавших или разрушениях не сообщается.

Что поменялось в атаках ВСУ

Украина все чаще использует сложную технику для ударов по территории России , отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, дело в ухудшении позиций ВСУ на фронте, где Россия успешно ведет наступление в Харьковской области.

«В первую очередь это связано с проблемами у ВСУ и с попытками получить все больше и больше оружия и денег с Запада, тем самым показывая какие-то свои так называемые успехи», — считает депутат.

Последние громкие атаки ВСУ с жертвами среди мирного населения были в Белгородской области. Дроны-камикадзе 6 мая атаковали автобусы с рабочими свинокомплексов и легковую машину. Погибли семь человек, пострадали несколько десятков. Гладков после этого заявил, что враг изменил тактику и начал массированно атаковать именно мирных жителей .

В Белгороде обломки сбитой ракеты 12 мая попали в жилую многоэтажку, из-за чего обрушилось сразу десять этажей. По неофициальной информации, ВСУ целились в ТЭЦ через дорогу. Погибли 17 человек. МИД России назвал случившееся терактом и нарушением международного гуманитарного права. Киев отрицал свою причастность.

Президент России Владимир Путин в марте говорил, что Украина пытается запугать россиян. Он выражал уверенность, что Киеву не получится достигнуть такой цели:

«Уверен: наши люди, народ России ответят на это еще большей сплоченностью. Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было и, уверен, никогда не будет».

В то же время президент отмечал, что Россия могла бы в ответ тоже бить по гражданской инфраструктуре, но не будет, потому что у нее «свои взгляды» на этот счет и другие планы.