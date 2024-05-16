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В Харькове прозвучали взрывы

Украинское телевидение сообщило о взрывах в Харькове

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Vyacheslav MadiyevskyyUkrinform/Global Look Press

В Харькове на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Громадское телевидение».

Сообщения о взрывах появились после полуночи.

Украинские Telegram-каналы подтверждают факт ведущегося ракетного обстрела. В Харьковской области объявлена воздушная тревога.

15 мая сообщалось, что украинские власти развернули в Харькове блокпосты, в области действует план-перехват. Это связано с массовым бегством мужчин подальше от линии фронта. Отмечается, что блокпосты не позволяют эвакуироваться потенциально пригодным для службы в армии призывникам, которых сразу задерживают и направляют в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

До того эксперт выразил мнение, что власти США из-за существующих рисков в конечном итоге откажутся от поставки Украине обещанных дорогостоящих зенитно-ракетных комплексов Patriot, ограничившись другим вооружением.

Ранее генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск под Харьковом.

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