Трамп заявил о намерении провести двухчасовые дебаты с Байденом

Экс-президент США Дональд Трамп выразил желание, чтобы его предстоящие дебаты с нынешним главой государства Джо Байденом длились бы два часа. Об этом, ссылаясь на интервью Трампа радиоведущему Хью Хьюитту, сообщает ТАСС.

Бывший президент отметил, что участники дебатов должны проводить их исключительно стоя. Трамп посчитал идеальным, если его дебаты с Байденом будут идти в течение двух часов.

До этого сообщалось, что Трамп предложил Байдену провести предвыборные дебаты с участием зрителей.

15 мая Байден заявил, что Трамп является неудачником, имеющим проблемы.

Накануне издание Axios сообщало, что Байден действительно не верит результатам опросов, в которых он уступает своему сопернику по предвыборной гонке Трампу.

Ранее Маск назвал причину роста поддержки Трампа.