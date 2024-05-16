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В Москве начнутся онлайн-показы фестиваля документального кино «ОЗА»

В Москве стартовали онлайн-показы фестиваля документального кино «ОЗА»

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Depositphotos

Центр Вознесенского совместно с Patriki Film Festival представляют новый фестиваль актуального документального кино под названием «ОЗА», посвященный столетию Зои Богуславской — писательницы, драматурга, жены и музы поэта Андрея Вознесенского. Об этом пишет ТАСС.

С 16 мая начнутся онлайн-просмотры конкурсных фильмов, а с 23 мая — офлайн-показы, как сообщила пресс-служба фестиваля.

«Этот фестиваль — наше продолжение работы Зои Борисовны Богуславской, которая всю свою жизнь посвятила созданию и поддержке культурных проектов в России и за ее пределами. Поддержка новаторства — лучший способ отдать дань уважения. Мы рады иметь возможность выразить признание и показать авторское документальное кино со всего мира», — отметили в пресс-службе слова директора Центра Вознесенского и сопредседателя кинофестиваля Ольги Варцевой.

В рамках фестиваля будут представлены семь зарубежных и российских фильмов, включая произведения из Испании, Аргентины, Египта и Киргизии. Организаторы приглашают авторов, затрагивающих важные социальные и философские темы, а также режиссеров-новаторов, чье творчество соответствует активной литературной и гуманитарной позиции Богуславской и Вознесенского.

Фестиваль продлится до 26 мая и планируется стать ежегодным мероприятием. Он включает в себя онлайн-просмотры конкурсных фильмов с 16 по 26 мая, а также офлайн-показы, которые пройдут с 23 по 26 мая в кинотеатре «Иллюзион» и Центре Вознесенского. Кроме того, будут проводиться киноэкскурсии, выставки, поэтические чтения, лекции и другие мероприятия.

Ранее открытие Каннского фестиваля посмотрело рекордное количество человек.

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