Юдашкин, Тернер и Чурикова: кого мы потеряли в 2023 году

2023 год принес не только радостные, но и печальные новости. Нам навсегда пришлось попрощаться с любимыми актерами и легендарными музыкантами, политиками, спортсменами, модельерами и писателями.

Не стало актрисы Инны Чуриковой, поэта-песенника Николая Добронравова, американской певицы Тины Тернер, создателя кота Леопольда Вячеслава Назарука, актера Мэттью Перри — Чендлера Бинга из «Друзей», журналиста и автора романа «Бандитский Петербург» Андрея Константинова, композитора Геннадия Гладкова, итальянского певца Тото Кутуньо, российского дирижера Юрия Темирканова, создателя КАМАЗа Льва Васильева, исполнителя роли Дамболдора Майкл Гэмбо и многих других.

Мир моды в 2023-м потерял французского модельера Пако Рабана, вдохновительницу самой желанной в мире сумки Birkin — англо-французскую актрису и певицу Джейн Биркин, российских кутюрье Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина.

В этом году скончались «большие» политики — бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

«Газета.Ru» вспоминает тех, кто ушел от нас в 2023 году.