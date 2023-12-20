25 декабря 2023, 10:25
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Юдашкин, Тернер и Чурикова: кого мы потеряли в 2023 году
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Руслан Хасбулатов (22 ноября 1942 — 3 января 2023) — российский политический деятель, ученый и публицист, член-корреспондент РАН, последний председатель Верховного совета РСФСР, участник августовского путча, выступивший против ГКЧП. В начале октября 1993 года Хасбулатов участвовал в обороне здания Верховного Совета, расстрелянного по приказу первого президента России Бориса Ельцина (1931-2007) из танков.
Джефф Бек (24 июня 1944 — 10 января 2023) — британский гитарист-виртуоз, композитор. Семикратный обладатель “Грэмми”. В начале своей карьеры играл в рок-группе The Yardbirds, затем в 1967 году организовал собственный коллектив The Jeff Beck Group. В 1990 году, по результатам опроса газеты The Observer, Бек признан самым выдающимся гитаристом мира. В 2003 году журнал Rolling Stone включил его в сотню величайших гитаристов всех времен.
Татьяна Патитц (25 марта 1966 — 11 января 2023) — немецкая модель и актриса. Входила в «большую пятерку» супермоделей, наряду с Кристи Тарлингтон, Линдой Евангелистой, Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл, оказавших большое влияние на модельную индустрию в конце 80-х — начале 90-х годов. К началу 2000-х число обложек, на которых появлялась Татьяна Патитц, приблизилось к 200.
Лиза Мари Пресли (1 февраля 1968 — 12 января 2023) — певица. Она единственный ребенок певца Элвиса Пресли и актрисы Присциллы Пресли, а также единственная наследница имущества своего отца. У нее осталось трое детей: 14-летние дочери-близнецы Харпер и Финли от Майкла Локвуда и 33-летняя дочь Райли от Дэнни Кио. Сын Лизы-Марии Бенджамин покончил с собой в 2020 году в возрасте 27 лет.
Инна Чурикова (5 октября 1943 — 14 января 2023) — советская и российская актриса театра и кино; народная артистка СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Жена режиссера Глеба Панфилова. Известна ролями в фильмах «Начало», «Курьер», «Ширли-мырли». Чурикова сыграла Марфушеньку в сказке «Морозко», купчиху Вассу Железнову в «Вассе», Якобину фон Мюнхгаузен в «Том самом Мюнхгаузене». Фильм «Военно-полевой роман» с участием актрисы даже номинировали на «Оскар».
Глеб Панфилов (21 мая 1934 — 26 августа 2023) — советский и российский режиссер, сценарист. В 1970 году снял фильм «Начало». Во время съемок женился на Инне Чуриковой, сыгравшую главную роль. С тех пор она стала его музой, большинство ролей он писал именно под нее. Среди других масштабных работ режиссера — «Прошу слова», «Васса» и «Иван Денисович». В 1987 году Панфилов получил главный приз «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля за «Тему», а в 1990 году — специальный приз жюри Каннского кинофестиваля за художественный вклад в кинематограф. Глеб Панфилов и Инна Чурикова прожили вместе 56 лет.
Вахтанг Кикабидзе (19 июля 1938 — 15 января 2023) — советский и грузинский певец, актер и режиссер. Российскому зрителю Кикабидзе наиболее известен по ролям в фильмах «Мимино», где актер сыграл роль летчика Валентина Мизандари, и «Не горюй!», картине Георгия Данелия, за роль в которой Кикабидзе получил приз за лучшую мужскую роль Международного кинофестиваля в Картахене. В 2016 году вышла книга под названием «Они», в которой Кикабидзе собрал несколько новелл про людей разных национальностей. С 2020 года Кикабидзе являлся депутатом парламента Грузии VII созыва.
Джина Лоллобриджида (4 июля 1927 — 16 января 2023) — итальянская актриса и фотожурналист, одна из главных европейских секс-символов послевоенного кинематографа. Она исполнила главные роли в фильмах «Алина» (1950), «Город защищается» и «Опасно, бандиты!» (1951). Первый крупный успех в большом кино Лоллобриджиде принесла главная роль Аделины в картине режиссера Кристиана-Жака «Фанфан-тюльпан» (1952). В 1960-е Лоллобриджида стала реже сниматься в кино и занялась фотожурналистикой, а в 1976 году решила попробовать себя в качестве режиссера и сняла документальный фильм о Кубе, для которого взяла интервью у Фиделя Кастро.
Николай Досталь (21 мая 1946 — 18 января 2023) — советский и российский кинорежиссер, сценарист и актер. Народный артист РФ. Он срежиссировал около 17 картин. Известен по таким работам, как «Облако-рай», «Коля — Перекати поле», «Раскол», «Завещание Ленина», «Мелкий бес», «Человек на своем месте», «Штрафбат».
Майя Менглет (8 августа 1935 — 19 января 2023) — советская актриса. Широкую известность Менглет получила после съемок в картине 1958 года «Дело было в Пенькове». Всего же за свою карьеру она сыграла в 18 картинах, среди которых: «Исправленному верить», «Аленка», «Алло, Варшава!», «На углу, у Патриарших» и другие. Также Менглет была актрисой Театра им. Станиславского, в котором прослужила 43 года. Менглет не стало в австралийском Мельбурне, куда она вместе с семьей эмигрировала много лет назад.
Вячеслав Назарук (4 марта 1941 — 28 января 2023) — советский и российский художник-мультипликатор, художник-постановщик, живописец. Создатель образов кота Леопольда и Крошки Енота. В последние годы писал картины, посвященные событиям древнерусской истории.
Пако Рабан (18 февраля 1934 — 3 февраля 2023) — французский модельер. Стал широко известен в 1960-е годы. Свою первую коллекцию он представил в 1966 году в Париже. Рабан стал известен благодаря одежде, созданной из альтернативных материалов, включая пластик и металл. Его наряды предпочитали носить звезды кино, среди которых Одри Хепберн и Джейн Фонда.
Егор Варченко (27 апреля 1926 — 7 февраля 2023) — советский инженер, автомобильный конструктор; один из непосредственных разработчиков грузового семейства автомобилей УАЗ-450 (легендарная «буханка»).
Вадим Абдрашитов (19 января 1945 — 12 февраля 2023) — советский и российский кинорежиссер и педагог. Народный артист РФ. В числе наиболее известных работ режиссера «Парад планет» 1984 года с Олегом Борисовым и Александром Жарковым в главных ролях, сюрреалистическая драма «Армавир» 1991 года. Последней работой Вадима Абдрашитова стала любовная драма 2003 года «Магнитные бури» с Максимом Авериным и Викторией Толстогановой.
Глеб Павловский (5 марта 1951 — 27 февраля 2023) — российский политолог, публицист и политтехнолог. В 1990-х вместе с бизнесменом Владимиром Яковлевым создал кооператив «Факт», из которого вышел один из крупнейших издательских домов в России — «Коммерсантъ», а также выступил одним из основателей «Фонда эффективной политики», который в 2000 году разрабатывал президентскую кампанию Владимира Путина. В 2004 году он участвовал в организации президентской кампании Януковича, а с 2005 по 2008 год вел программу «Реальная политика» на телеканале НТВ. В 2011 году администрация президента разорвала контракт с «Фондом эффективной политики».
Владимир Чуров (17 марта 1953 — 22 марта 2023) — российский государственный деятель, посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ, бывший глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.
Эдуард Багиров (25 октября 1975 — 12 апреля 2023) — российский писатель, кинодраматург, политический консультант, политтехнолог, радиоведущий. Автор книг «Гастарбайтер» и «Идеалист». Багиров также известен благодаря своему блогу в «Живом журнале».
Сергей Колесников (4 января 1955 — 29 апреля 2023) — советский и российский актер театра и кино, телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации. Популярность он обрел благодаря ролям в сериалах «Петербургские тайны» и «Дальнобойщики», а также — в фильмах «Крепкий орешек: Хороший день чтобы умереть» и «Черное море». Последняя кинороль Колесникова — монах Дионисий в историческом фэнтези «Сердце Пармы». Сергей Колесников был «голосом» Джеймса Бонда. Он озвучивал агента 007 в фильмах 1960-х годов, где его играл Шон Коннери, а также в картинах 1970-х и 1980-х с Роджером Муром. С 2006 по 2012 год Колесников также вел телепередачу «Фазенда» на Первом канале.
Вячеслав Зайцев (02 марта 1938 — 30 апреля 2023) — советский и российский художник-модельер, кутюрье. На Западе Зайцева признавали лидером советской моды, а СМИ называли его «Красным Диором». Коллекции модельера на протяжении нескольких десятилетий демонстрировались на главных мировых подиумах. Самые известные коллекции — «1000-летие Крещения Руси», «Русские сезоны в Париже» и «Агония перестройки». Он также одевал российских артистов и спортсменов, создавал костюмы для театральных постановок и фильмов.
Валентин Юдашкин (14 октября 1963 — 2 мая 2023) — советский и российский художник-модельер, кутюрье. Он первым из российских дизайнеров был принят в Синдикат высокой моды Парижа и представлял свои коллекции во французской столице с 1991 по 2022 год. Помимо платьев в виде яиц Фаберже, ныне хранящихся в Лувре и Калифорнийском музее моды, он шил одежду для олимпийцев и звезд эстрады — притом как отечественной, так и зарубежной.
Александр Тютрюмов (22 апреля 1959 — 7 мая 2023) — российский актер театра и кино, кинорежиссер, продюсер. Заслуженный артист РФ. Наибольшую известность артисту принесли роли подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила» и Кости Моргана в «Агенте национальной безопасности». Он также снялся в сериалах «Бандитский Петербург 2: Адвокат», «Мастер и Маргарита», «Крот» и «Метод Михайлова». Среди фильмов с участием Тютрюмова — «Весури», «Слушатель», «Блокпост», «Механическая сюита» и «Хочу в тюрьму».
Эдуард Сагалаев (3 октября 1946 — 13 мая 2023) — деятель советского и российского телевидения, журналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей, один из основателей телеканала «ТВ-6», член Академии российского телевидения. Заслуженный журналист Российской Федерации.
Петр Кучеренко (3 мая 1977 — 20 мая 2023) — заместитель министра науки и высшего образования РФ, общественный деятель. Муж певицы Дианы Гурцкой. Кучеренко является автором более 50 научно-методических и научных работ. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Тина Тернер (26 ноября 1939 — 24 мая 2023) — американская и швейцарская певица, автор песен, актриса и танцовщица. Одна из наиболее влиятельных женщин в музыке. Обладательница восьми премий «Грэмми». От прессы певица получила титул «Королевы рок-н-ролла». Также Тернер значилась в десятке самых лучших танцоров мира. Среди наиболее известных ее хитов такие песни, как The Best, Proud Mary, Private Dancer и What's Love Got to Do With It.
Илья Кабаков (30 сентября 1933 — 27 мая 2023) — советский и американский художник, представитель московского концептуализма, родоначальник жанра тотальных инсталляций, зарубежный почетный член Российской академии художеств. В конце 1980-х эмигрировал в США, где создавал проекты вместе со своей женой Эмилией. Кабаков самый «дорогой» российский художник: его работы «Номер люкс» (2006) и «Жук» (2008) проданы на аукционе Phillips de Pury в Лондоне за рекордные для современного российского искусства $4,1 млн и $5,84 млн соответственно.
Виктор Шейнис (16 февраля 1931 — 25 июня 2023) — советский и российский политический деятель, экономист и политолог. Один из основателей партии «Яблоко» и соавторов первой российской Конституции.
Алексей Кузнецов (14 мая 1941 — 5 июля 2023) — советский и российский актер, режиссер, театральный педагог, профессор кафедры сценической речи Театрального института им. Бориса Щукина, заслуженный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РФ. Трудился в Театре имени Вахтангова более 55 лет и сыграл около 50 ролей. Одна из его наиболее известных работ в кино — роль герцога Бэкингема в трехсерийном фильме «Д'Артаньян и три мушкетера».
Сильвио Берлускони (29 сентября 1936 — 12 июня 2023) — итальянский государственный и политический деятель. Основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия», четыре раза возглавлявший правительство страны. Берлускони стал первым мультимиллиардером, возглавившим правительство европейского государства. Один из самых богатых людей Италии, страховой магнат, собственник банков и СМИ, он был владельцем контрольного пакета акций компании Fininvest и ФК «Милан». По версии Forbes, в 2005 году Берлускони с состоянием в $12 млрд находился на 25 месте в рейтинге самых богатых людей мира.
Милан Кундера (1 апреля 1929 — 12 июля 2023) — чешский и французский писатель-прозаик, переводчик, поэт, драматург. Самые известные работы автора — «Невыносимая легкость бытия», «Шутка», «Книга смеха и забвения», «Вальс на прощание» и многие другие. Роман «Книга смеха и забвения» представлен в 1978 году. За эту книгу в 1979 году чехословацкое правительство лишило писателя гражданства. С 1981 года Кундера был французским гражданином. Тем не менее в 2019 году Кундере вернули чешское гражданство.
Джейн Биркин (14 декабря 1946 — 16 июля 2023) — англо-французская актриса, певица. Добилась международной известности и славы благодаря своему десятилетнему музыкальному и романтическому партнерству с Сержем Генсбуром. Биркин была удостоена Ордена Британской империи и Французского национального ордена «За заслуги». Кроме актерских и музыкальных заслуг, она дала свое имя сумочке Hermes Birkin.
Тони Беннетт (3 августа 1926 — 21 июля 2023) — эстрадный певец традиционной свинговой и поп-музыки с элементами джаза. За свою творческую карьеру исполнителю удалось продать более 50 миллионов своих пластинок по всему миру. Он выпустил более 70 альбомов, которые принесли ему 19 конкурсных «Грэмми» — все, кроме двух, после того как ему исполнилось 60 лет.
Шинейд О'Коннор (8 декабря 1966 — 26 июля 2023) — ирландская вокалистка и композитор, актриса. Свой первый диск она спродюсировала сама — он добрался в 1988 году до 36-й строчки Billboard 200 в США. В юности певица была ирландской националисткой и защищала IRA (Ирландскую республиканскую армию), а также критиковала другую ирландскую группу U2. Одна из самых известных ее песен — Nothing Compares To You, которую написал Принс (1958-2016).
Ангус Клауд (10 июля 1998 — 31 июля 2023) — американский актер, наиболее известный по роли Феско в телесериале «Эйфория».
Марк Марголис (26 ноября 1939 — 3 августа 2023) — американский актер. Известен ролями безжалостного Гектора Саламанку в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Всего на счету актера свыше 70 фильмов, среди которых «Лицо со шрамом», «Ной», «Черный лебедь», «Рестлер» и «Пи». Марголис также сыграл в более чем 50 бродвейских постановках.
Ирина Мирошниченко (24 июля 1942 — 3 августа 2023) — советская и российская актриса театра и кино, певица, педагог; народная артистка РСФСР. В 1963 году она дебютировала в фильме режиссера Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». Она также исполнила роль Марии Магдалины в картине Андрея Тарковского «Андрей Рублев», снималась в фильмах «…И другие официальные лица», «Вам и не снилось», «Кремлевские куранты» и «Дядя Ваня», «Зимняя вишня» (2 и 3 части) и других.
Леонид Володарский (20 мая 1950 — 7 августа 2023) — советский и российский переводчик, писатель и радиоведущий. Известен главным образом как переводчик многих фильмов, появившихся на советских и российских экранах в 80-90-х годах. Также озвучивал множество зарубежных кинофильмов.
Юлия Борисова (17 марта 1925 — 8 августа 2023) — советская и российская актриса. Народная артистка СССР. Она посвятила театру большую часть жизни. На ее счету — более 60 театральных ролей. Среди них — принцесса Турандот в одноименном спектакле по пьесе Карло Гоцци, Клеопатра в «Антонии и Клеопатре» по пьесе Шекспира и другие. Также артистка снималась в кино. В 1958 году она исполнила роль Настасьи Филипповны в фильме «Идиот» по мотивам первой части романа Федора Достоевского. В 1969 — главную роль в картине «Посол Советского Союза».
Вера Васильева (30 сентября 1925 — 8 августа 2023) — советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка СССР, лауреат Сталинских премий I и III степени. Зрителю Васильева известна по фильмам «Свадьба с приданым», «Звезда экрана» и «Карнавал». До последних дней служила в Московском академическом театре сатиры, где сыграла более 60 ролей, в том числе графиню из «Безумного дня, или Женитьбы Фигаро» Бомарше.
Андрей Николаев (27 марта 1938? — 14 августа 2023) — артист цирка, известный публике как клоун Андрюша. Народный артист РСФСР, единственный в СССР обладатель высшей всемирной клоунской награды «Золотая маска Грока».
Рената Скотто (24 февраля 1934 — 16 августа 2023) — итальянская оперная певица, театральный режиссер. В 18 лет дебютировала на оперной сцене — в партии Виолетты в «Травиате» Верди. В 1957 году с труппой Ла Скала на Эдинбургском фестивале Скотто заменила оперную диву Марию Каллас в опере «Сомнамбула». После этого она получила мировое признание. В разные годы исполняла партии в операх «Капулетти и Монтекки», «Заира», «Чужестранка», «Мария ди Роган» и др. В 1965 году Скотто дебютировала в Метрополитен-опере в Нью-Йорке в партии Чио-Чио-сан («Мадам Баттерфляй»). После этого регулярно выступала в Метрополитен и переехала в США.
Игорь Ясулович (24 сентября 1941 — 19 августа 2023) — советский и российский актер театра, кино, озвучивания и дубляжа, кинорежиссер, сценарист и педагог. Народный артист РФ. Игорь Ясулович снимался в «Бриллиантовой руке», «Двенадцати стульях» и «Гардемарины, вперед!». Всего его фильмография насчитывает более 120 картин. Он озвучил короля Гарольда из мультфильма «Шрек». С 1993 года Игорь Ясулович служил в Московском театре юного зрителя. Он играл в спектаклях «Собачье сердце» по повести Михаила Булгакова, «Гроза» (признано в РФ иностранным агентом) по пьесе Александра Островского, «Пингвины» по мотивам пьесы Ульриха Хуба «У ковчега в восемь», «Скрипка Ротшильда» и «Черный монах» по произведениям Антона Чехова и других.
Лев Васильев (18 мая 1984 — 21 августа 2023) — советский государственный и хозяйственный деятель. Герой Социалистического Труда. Участник ВОВ. Генеральный директор завода «КамАЗ» с 1969 по 1981 годы. В 1981—1983 годах он был гендиректором производственного объединения «Москвич» и автомобильного завода им. Ленинского комсомола. С 1983 года — заместитель председателя Госплана СССР. С 1984 года — министр машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР. С 1988 года — заместитель Председателя Государственной комиссии Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам.
Тото Кутуньо (7 июля 1943 — 22 августа 2023) — итальянский певец и композитор. В 1963 году артист создал собственную группу Toto e Tati (в 1975 переименовал ее в Albatros) и начал выступать с ней по всей Италии. В начале 1975 года написал вместе с поэтом Вито Паллавичини песни Oasis, Uomo dove vai. Их совместная песня — L'Ete indien — стала хитом во французском хит-параде (в исполнении Джо Дассена), а затем и в американском (когда ее исполнил Фрэнк Синатра). Всего для Джо Дассена композитор написал 13 песен, в числе которых — Et si tu n'existais pas и Salut. Также артист сотрудничал с Адриано Челентано, Мирей Матье, Далидой, Ricchi e Poveri, Мишель Сарду и другими известными исполнителями. В 1990 году Тото Кутуньо победил на «Евровидении» в Загребе.
Евгений Пригожин (1 июня 1961 - 23 августа 2023) — российский предприниматель, основатель и руководитель группы компаний «Конкорд» и частной военной компании «Вагнер».
Светлана Адырхаева (12 мая 1938 — 27 августа 2023) — советская, российская артистка балета и педагог, прима-балерина Большого театра в 1960—1988 годах. Народная артистка СССР.
Вячеслав Гришечкин (28 июня 1962 — 15 сентября 2023) — советский и российский актер театра и кино, режиссер и театральный педагог; заслуженный артист РФ. В фильмографии Гришечкина было 167 проектов, его наиболее известные роли — в сериалах «Солдаты», «Счастливы вместе», «Каменская», «Бригада».
Николай Добронравов (22 ноября 1928 — 16 сентября 2023) — советский и российский поэт-песенник, киноактер. Лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола. Член Союза писателей СССР. С 1956 года и до самой смерти являлся мужем и соавтором композитора, пианистки, народной артистки СССР Александры Пахмутовой. Николай Добронравов в сотрудничестве с женой написал множество известных песен, в их числе — «Трус не играет в хоккей», «Надежда», «Нежность», «Беловежская пуща», «Птица счастья», «Как молоды мы были», «Главное, ребята, сердцем не стареть» и прощальная песня Олимпиады-80 «До свиданья, Москва».
Алексей Янин (14 марта 1983 — 19 сентября 2023) — российский актер театра и кино. На его счету более 30 киноролей, среди них — «Опережая выстрел», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Дочки-матери», «Все мужики сво…», «Я не вернусь» и другие. В РАМТе Янин играл Карраско в «Дон Кихоте», принца в «Золушке», Петра в «Бесах».
Джорджо Наполитано (29 июня 1925 — 22 сентября 2023) — итальянский государственный политический и общественный деятель. Пожизненный сенатор Италии с 2005 по 2006 год и с 2015 до своей смерти в 2023 году. С 2006 по 2015 год — 11-й президент Италии, являлся одним из самых пожилых действующих руководителей государства в мире. В шестом туре президентских выборов в Италии, 20 апреля 2013 года, 87-летний Джорджо Наполитано стал первым в истории Италии переизбранным президентом. С 1996 по 1998 год — министр внутренних дел Италии, с 1992 по 1994 год — Председатель Палаты депутатов Италии. Резонансным было решение 13 августа 2013 года, когда он отказал в помиловании бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони.
Евгений Ясин (7 мая 1934 — 25 сентября 2023) — советский и российский экономист, государственный и общественный деятель. Доктор экономических наук, профессор. Ясин стоял у истоков экономических реформ в России начала 1990-х годов. Также он был министром экономики в 1994–1997 годах. Являлся основателем и почетным научным руководителем Высшей школы экономики.
Майкл Гэмбон (19 октября 1940 — 28 сентября 2023) — ирландский и британский актер театра, кино и телевидения, четырежды получавший телепремию BAFTA как лучший актер, номинированный на премии «Эмми» и «Золотой глобус» и получивший множество премий различных кинематографических гильдий. Зрителю он запомнился как директор магической школы Хогвартс Альбус Дамблдор в фильмах о Гарри Поттере — с 2004 года Гэмбон заменил в этой роли скончавшегося актера Ричарда Харриса (1930-2002).
Виталий Коняев (11 мая 1937 — 30 сентября 2023) — советский и российский актер театра и кино. Народный артист РФ. В 1958 году поступил в Государственный академический Малый театр и проработал в нем до конца жизни. Более всего известен по ролям в картинах «Песнь о Кольцове», «Чистое небо», «Щит и меч» и «Тишина». У Коняева был обширный педагогический опыт: в стенах «Щепки» он преподавал актерское мастерство и фехтование, работал на факультете искусств МГУ и учил студентов актерскому мастерству в Международном славянском институте.
Геннадий Гладков (18 февраля 1935 — 16 октября 2023) — советский и российский композитор. Народный артист РФ. Он написал музыку к более чем 110 фильмам, мультфильмам и мюзиклам, среди которых «Человек с бульвара Капуцинов», «Убить дракона», «Джентльмены удачи», «12 стульев» «Собака на сене», «Обыкновенное чудо» и многие другие. Большую известность принесла ему работа над мультфильмами «Бременские музыканты» и «Малыш и Карлсон». Также он автор музыки к мультфильмам «Как львенок и черепаха пели песню», «Голубой щенок», «38 попугаев» и другим.
Сергей Гладков (20 февраля 1963 — 19 октября 2023) — советский и украинский актер, сценарист, звукорежиссер. В 1985-м актер основал клоунскую группу «Пантофон», ставшую прообразом «Деревни дураков» и «Магазина Фу». Широкую известность он получил как исполнитель роли Мужика в рубрике «Деревня дураков». Он также играл авиадиспетчера и мисс Бурпл в «Крутом пике», неудачника в «Баре Каламбур» и рядового Дранкеля в «Железном капуте».
Анфиса Резцова (16 декабря 1964 — 19 октября 2023) — советская и российская биатлонистка и лыжница, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону.
Виктор Маматов (21 июля 1937 — 27 октября 2023) — советский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, тренер. Заслуженный мастер спорта СССР. Заслуженный тренер СССР.
Мэттью Перри (19 августа 1969 — 28 октября 2023) — канадо-американский актер и сценарист, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья», а также ролям в таких фильмах как «Поспешишь — людей насмешишь», «Девять ярдов» и «Папе снова 17».
Юрий Темирканов (10 декабря 1938 — 2 ноября 2023) — советский и российский дирижер, педагог, общественный деятель. Народный артист СССР. С 1976 по 1988 год он занимал пост художественного руководителя и главного дирижера Театра оперы и балета имени Кирова. С оркестром этого театра в 1987 году он выступал в Лондоне с постановками опер «Борис Годунов», «Пиковая дама» и «Евгений Онегин». В 1988 году стал художественным руководителем и главным дирижером ЗКР Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Темирканов часто выступал с зарубежными оркестрами. Так, в 1980 году он получил место приглашенного дирижера Королевского филармонического оркестра в Лондоне, а с 1992 по 1998 год занимал пост его главного дирижера. C 2007 года Темирканов был главным приглашенным дирижером Большого театра.
Аман Тулеев (13 мая 1944 – 20 ноября 2023) – российский государственный и политический деятель. Бывший губернатор Кемеровской области (возглавлял регион с 1997 по 2018 год).
Эллиотт Эрвитт (26 июля 1928 — 29 ноября 2023) — один из главных фотографов ХХ века. Он снимал Че Гевару и папу римского Иоанна Павла II, голливудских кинозвезд 1950-х и Ричарда Никсона, тыкающего пальцем в лацкан пиджака Никиты Хрущева на выставке 1959 года в Москве. Но вскоре знаменитости наскучили ему, уступив место занимательным сценкам из частной жизни и собакам, увлечение которыми разрослось до четырех книг лохматых портретов: в 1974-м вышла первая, «Сукин сын», в 2008-м — последняя, «Собаки Эллиотта Эрвитта». Фотограф долгое время работал в агентстве Magnum Photos, а также был его президентом в течение трех лет в 1960-х годах.
Генри Киссинджер (27 мая 1923 — 29 ноября 2023) — американский государственный деятель, дипломат и эксперт в области международных отношений. Советник президента США по национальной безопасности (1969—1975) и государственный секретарь США (1973—1977). Лауреат Нобелевской премии мира (1973).
Татьяна Владимирова (29 августа 1950 — 5 декабря 2023) — советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка РФ. Актриса дебютировала в кино в 2006 году в сериале «Угон». В 2009 году она снялась в киноальманахе «Москва, я люблю тебя!». В 2011 году сыграла в детективном сериале «Чокнутая» с Марией Голубкиной и Вячеславом Разбегаевым в главных ролях. Также она играла в спектаклях «Дядя Ваня», «Руководство для желающих жениться», «Лекарь поневоле», «За горизонтом», «Старый друг лучше новых двух», «Дон Кихот» и многих других. Последние 30 лет Владимирова работала в театре Et Cetera.
Наталья Богомолова (23 февраля 1940 — 6 декабря 2023) — советский и российский художник-мультипликатор, художник-постановщик и режиссер. Заслуженный художник РФ. Она попала в число тех, кто создавал лицо советской анимации. Среди ее работ мультипликационные фильмы «Винни-Пух», «Дед Мороз и лето», «Катерок», «Пони бегает по кругу», «Бобик в гостях у Барбоса», «Котенок по имени Гав», «Каникулы в Простоквашино», «Халиф-аист», «Жил-был пес» и другие. В фильмографии Богомоловой свыше 200 мультфильмов, она продолжала работать до 2015 года, одушевив героев таких мультфильмов, как «Медвежий угол», «День рождения Алисы», «Тайна Сухаревой башни».
Андрей Константинов (30 сентября 1963 — 13 декабря 2023) — российский писатель и журналист, сценарист. С 1998 года Андрей Константинов был гендиректором и главным редактором «Агентства журналистских расследований», в которое в данный момент входят такие издания, как «Фонтанка», 47news, «МК-Питер» и другие. Был одним из непосредственных основателей самой «Фонтанки». Автор множества книг, общий тираж которых, по некоторым данным, превышает 20 млн экземпляров. Сериал «Бандитский Петербург» был снят по его роману.
Отар Иоселиани (2 февраля 1934 – 17 декабря 2023) – советский, грузинский и французский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог. Народный артист Грузинской ССР. Режиссер создал кинокартины «Листопад», «Жил певчий дрозд» и «Пастораль», которые были отмечены международными наградами, включая приз ФИПРЕССИ. С начала 1980-х годов Отар Иоселиани начал работать во Франции, где снял несколько документальных и полнометражных картин. Трижды отмечался специальным призом жюри на Венецианском кинофестивале, получал «Серебряного медведя», дважды премию «Ника», а также ряд других наград.
Дмитрий Красилов (22 июня 1994 – 18 декабря 2023) – танцор, актер и шоумен. Красилов получил известность как «танцующий Пухляш» из клипа Uno группы LittleBig. Позже он снялся еще в двух видео группы — Tacos и Sex Machine. В 2017 году принял участие в «Танцах на ТНТ». Получив известность, Красилов стал сниматься в телепроектах: на его счету роли в фильмах и сериалах «Ивановы-Ивановы», «Дылды», «Люби их всех», «Толя-робот» и других. Также он был частым гостем в различных шоу на YouTube.
Александр Левенбук (20 июля 1933 — 22 декабря 2023) — советский и российский актер, театральный режиссер, радиоведущий, юморист. Народный артист РФ. Художественный руководитель московского еврейского театра «Шалом» (1988-2021). С 1970 года Левенбук был ведущим детской образовательной передачи «Радионяня».
2023 год принес не только радостные, но и печальные новости. Нам навсегда пришлось попрощаться с любимыми актерами и легендарными музыкантами, политиками, спортсменами, модельерами и писателями.
Не стало актрисы Инны Чуриковой, поэта-песенника Николая Добронравова, американской певицы Тины Тернер, создателя кота Леопольда Вячеслава Назарука, актера Мэттью Перри — Чендлера Бинга из «Друзей», журналиста и автора романа «Бандитский Петербург» Андрея Константинова, композитора Геннадия Гладкова, итальянского певца Тото Кутуньо, российского дирижера Юрия Темирканова, создателя КАМАЗа Льва Васильева, исполнителя роли Дамболдора Майкл Гэмбо и многих других.
Мир моды в 2023-м потерял французского модельера Пако Рабана, вдохновительницу самой желанной в мире сумки Birkin — англо-французскую актрису и певицу Джейн Биркин, российских кутюрье Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина.
В этом году скончались «большие» политики — бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.
«Газета.Ru» вспоминает тех, кто ушел от нас в 2023 году.