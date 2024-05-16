Фицо предупреждал о готовящемся убийстве высокопоставленных лиц страны

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение, в прошлом месяце публично выражал опасения в возможном совершении насилия в отношении одного из правительственных чиновников. Об этом политик заявлял на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«На улицах звучат проклятия в адрес правительства, и я просто жду, когда это разочарование, которое так интенсивно углубляется [в оппозиционных СМИ], превратится в убийство одного из ведущих государственных политиков», — говорил Фицо.

Он также высказал мысль, что «прогрессивные» СМИ поощряют своих сторонников «быть грубыми и агрессивными».

Вечером 15 мая премьер Словакии Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина в городе Гандлова. По словам очевидцев, по окончании мероприятия политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов и Фицо упал на землю. Премьер-министр был ранен в грудь и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Позже стало известно, что в Фицо стрелял 71-летний писатель Юрай Цинтула.

Медикам удалось стабилизировать состояние пострадавшего и провести ему успешную операцию. К настоящему времени премьер-министр Словакии после операции находится в искусственной коме.

Ранее во Франции связали покушение на Фицо с его политическими взглядами.