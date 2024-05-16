Назначена дата досрочных выборов губернатора Хабаровского края

Досрочные выборы губернатора Хабаровского края намечены на 8 сентября — в день единого голосования. Об этом сообщается в Telegram-канале местной избирательной комиссии.

В этот день жители региона смогут принять участие не только в выборах губернатора, но и в голосовании за депутатов краевой законодательной думы восьмого созыва, а также более чем в 30 других избирательных кампаниях, касающихся выборов в органы местного самоуправления, включая депутатов думы Хабаровска.

Ранее сообщалось, что 14 мая президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева, занимавшего пост губернатора Хабаровского края с 2020 года, министром спорта России. На следующий день глава государства временно поручил исполнение обязанностей губернатора края Дмитрию Демешину, который ранее занимал должность заместителя генерального прокурора РФ.

До этого депутаты фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга были готовы поддержать кандидатуру действующего губернатора Александра Беглова на предстоящих сентябрьских выборах. Об этом на заседании Экспертного клуба-2024 заявила депутат городского парламента Марина Шишкина.

Ранее Песков прокомментировал поведение губернатора Паслера на встрече с жителями затопленного Орска.