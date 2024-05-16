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В Белгородской области отменен сигнал ракетной опасности

На всей территории Белгородской области отменили сигнал о ракетной опасности

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РИА Новости

В Белгородской области отменено предупреждение о ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, сигнал ракетной опасности был отменен на всей территории Белгородской области.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области.

Вечером 15 мая беспилотники украинской армии атаковали поселки, расположенные в Белгородской области. В Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Первая в результате атаки дрона-камикадзе поврежден один легковой автомобиль, в Новостроевке-Второй в результате падения дрона с последующей детонацией выбиты окна и посечены заборы в трех частных жилых домовладениях, также повреждены две машины.

Ранее Россия сбила 16 снарядов Vampire ВСУ в Белгородской области.

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Обстрелы Белгородской области
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