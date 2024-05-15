«Россия не отдаст территории»: президент Чехии призвал быть реалистами и остановить бои на Украине Sky: президент Чехии Павел призвал завершить боевые действия на Украине

В Европе и США растут опасения из-за развития российского наступления в Харьковской области. Президент Чехии публично признал, что ВСУ могут проиграть, и призвал остановить бои и начать переговоры. По его мнению, наивно надеяться, что Киев сможет вернуть утраченные территории. В Белом доме при этом боятся, что происходящее закончится «корейским сценарием».

Пришло время прекратить боевые действия на Украине и думать над условиями мира, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью британскому каналу Sky News.

«Нам нужно остановить войну и начать обсуждать будущие договоренности. Какой-то компромисс мог бы быть, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантами этого соглашения», — уточнил чешский лидер.

Он скептически отнесся к продолжению конфликта, призвав быть реалистами. По мнению президента, наивно надеяться, что Киев сможет вернуть утраченные территории. Россия не отдаст их «просто так», предостерег Павел.

«Нам необходимо оценить риск эскалации. Украинцы теряют свои жизни и страну, они могут проиграть в этой войне», — признал президент.

В то же время он упрекнул союзников за излишнюю осторожность с военными поставками на Украину и напомнил, что Киев давно просил Запад увеличить помощь, и «было совершенно ясно, что при лучшей погоде Россия перейдет в наступление». Сейчас у ВСУ все же есть необходимое вооружение, чтобы одержать победу на поле боя, считает Павел. При этом политик не уточнил, идет ли речь об отражении российского наступления в Харьковской области или о более масштабных целях.

Президент также подчеркнул, что солдаты НАТО не должны сражаться на Украине. Он повторил распространенный на Западе аргумент, что это приведет к прямому конфликту альянса с Россией, чего «никто не хочет». Сама Украина потенциально может вступить в НАТО, но после окончания военных действий.

«Мы должны прийти к урегулированию, к восстановлению мира в регионе», — резюмировал Павел.

Как изменилась риторика Павела

Прежде чешский президент не говорил, что Украина должна немедленно начать переговоры о мире, отметило чешское издание iDNES.cz. При этом он не впервые признает, что Киев не сможет выйти на «границы 1991 года» (то есть, вернуть Крым и Донбасс). Ранее Павел затрагивал эту тему 11 мая в интервью австрийской газете Die Presse. Тогда он заявил, что украинцы и сами понимают реальные перспективы:

«Маловероятно, что Украина сможет вернуть себе всю свою территорию в пределах международно-признанных границ, по крайней мере, в обозримом будущем. Украинцы сегодня признают, что такого результата вряд ли удастся достичь в ближайшем будущем».

В интервью Die Presse политик упомянул, что членство Украины в НАТО «можно обменять на что-то». Например, на гарантии безопасности и военное присутствие западных стран.

В то же время Павел подчеркивал, что Россия не будет мирным соседом, пока считает себя сверхдержавой и хочет диктовать другим правила игры. Поддерживая Украину, Европа защищает собственную безопасность, заявил тогда президент.

«Они хотят восстановить величие советской империи.... Мы должны отнестись к этому серьезно. Мы должны готовиться к тому, что Россия не будет мирным партнером... Когда Россия действует против наших интересов, мы должны ей противостоять... Если мы хотим сохранить безопасность и процветание в этой части Европы, нам нужно установить четкие границы для России», — пояснял лидер свою точку зрения.

Перелом на фронте

Белый дом тем временем опасается, что текущие успехи России в Харьковской области помогут Москве изменить в свою пользу «траекторию войны» и прийти к переговорам.

«Россия часто плохо начинает свои войны и хорошо заканчивает их», — предостерег на недавней конференции в Гарварде бывший советник американского президента по национальной безопасности Стивен Джон Хэдли.

Опрошенные газетой The New York Times (NYT) помощники президента США Джо Байдена считают, что Россия смогла извлечь ключевые уроки на поле боя. Наибольшую опасность Вашингтон видит в том, как быстро российская армия восполняет утраченное оружие, тогда как ВСУ остро нуждаются в боеприпасах. У России есть огромная военная инфраструктура, отметил Хэдли. Украине же пришлось много месяцев ждать новой военной помощи от США из-за споров в конгрессе. Пентагон 15 мая признал, что Москва успешно воспользовалась разногласиями конгрессменов.

Вдобавок украинской армии сильно не хватает солдат, написала NYT. В попытках восполнить ряды на Украине в апреле приняли закон о мобилизации, который снизил призывной возраст и убрал категорию ограниченной годности. Однако и этот шаг в Киеве согласовывали слишком долго.

«Многие из российских достижений будут обратимы, как только поток новых вооружений будет полностью открыт, скорее всего, где-то в июле, а президент Украины Владимир Зеленский найдет способы перебросить на фронт больше — и более молодых — солдат», — считают источники NYT.

При этом они признают, что в ближайшие месяцы фронт может еще больше сдвинуться. Неизвестно, что будет к июлю, когда, предположительно, усилится украинская армия.

«В администрации Байдена растет ощущение, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими, поскольку в какой-то момент обе стороны могут, наконец, перейти к перемирию путем переговоров, подобному тому, которое положило конец активным боевым действиям в Корее в 1953 году», — резюмирует NYT.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне таких слухов 15 мая заявил, что Украина может принять решение о начале переговоров с Россией только самостоятельно.