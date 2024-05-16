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В Грузии заявили, что не боятся санкций США

Мэр Тбилиси Каладзе заявил, что власти Грузии не боятся санкций

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Александр Имедашвили/РИА Новости

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что власти Грузии не испытывают страха перед возможными американскими санкциями. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен предупредил о возможности введения персональных санкций в отношении руководства Грузии, если принятый закон об иноагентах не будет соответствовать международным стандартам.

Каладзе подчеркнул, что никто из его партии не испытывает страха перед этими мерами, отметив, что шантаж и угрозы несовместимы с идеей стратегического партнерства. Он также выразил недоумение по поводу возможных оснований для санкций против властей Грузии.

Законопроект об иноагентах, принятый парламентом Грузии, предусматривает регистрацию организаций и СМИ, получающих более 20% доходов из-за границы, и влечет штрафы за отказ от регистрации или заполнения декларации. Власти страны утверждают, что закон направлен на обеспечение прозрачности финансовых потоков и несет в себе лишь цель раскрытия информации о финансировании неправительственных организаций и СМИ.

Ранее мэр Тбилиси подверг критике глав МИД Исландии, Литвы и Эстонии за посещение митинга.

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